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    Стало відомо, ким є «кілер» Бабченка

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    Олексій Цимбалюк - Стало відомо, ким є «кілер» Бабченка
    Олексій Цимбалюк

    «Чесно не знаю, як складеться моя доля далі», - підкреслив Олексій Цимбалюк

    Виконавцем «вбивства» у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

    Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    Розкриття своєї участі в цій справі Цимбалюк пояснив тим, що після оприлюднення запису отримання ним авансу за «вбивство» Бабченка без зміни його голосу, він не бачить сенсу «шифруватися».

    «Чудово, що в службі працюють талановиті молоді опера, до яких спокійно йдеш з інформацією про замовлення на вбивство. Звертаєшся і не боїшся, що тебе зіллють тим самим замовникам за долари», - написав Цимбалюк.

    Він назвав людьми честі «оперативника, який всю цю справу тягнув на собі, та слідчого у справі».

    «Чесно не знаю, як складеться моя доля далі, трохи на нервах», - додав Цимбалюк, зазначивши, що слідство все ще триває.

    Нагадаємо, журналіст Родіон Шовкошитний, який є близьким другом ймовірного виконавця замаху, заявив, що розкриття замаху на Бабченка стало можливим завдяки тому, що чоловік, якому намагалися замовити це вбивство, сам звернувся до СБУ.

    Адвокат Бориса Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка, повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї.

    Слідство просить арештувати підозрюваного в організації вбивства Бабченка.

    У Шевченківському районному суді Києва повідомили, що  судове засідання із розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного в організації вбивства Бабченка відбудеться 31 травня.

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    Джерело: УНІАН

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