Замовник вбивства Бабченка виявився директором компанії з виробництва зброї
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За словами адвоката, Борис Герман - юрист за освітою
Адвокат підозрюваного в організації вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка Євген Солодко повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї.
Про це він написав у четвер, 31 травня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
«Про організатора «замаху на вбивство» Аркадія Бабченко - його звуть Борис Герман, виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер», єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в нашій країні», - повідомив Солодко.
За його словами, підприємство «має давні виробничі відносини з міністерством оборони України».
«Борис відомий своєю волонтерською діяльністю для потреб АТО. Саме його оптика стоїть на гвинтівках наших снайперів. Юрист за освітою», - додав адвокат.
Нагадаємо, слідство просить арештувати підозрюваного в організації вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.
У Шевченківському районному суді Києва повідомили, що судове засідання із розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного в організації вбивства Бабченка відбудеться 31 травня.
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