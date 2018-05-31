Замовник вбивства Бабченка виявився директором компанії з виробництва зброї

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Фото: Страна.ua Борис Герман

За словами адвоката, Борис Герман - юрист за освітою

Адвокат підозрюваного в організації вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка Євген Солодко повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї.

Про це він написав у четвер, 31 травня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Про організатора «замаху на вбивство» Аркадія Бабченко - його звуть Борис Герман, виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер», єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в нашій країні», - повідомив Солодко.

За його словами, підприємство «має давні виробничі відносини з міністерством оборони України».

«Борис відомий своєю волонтерською діяльністю для потреб АТО. Саме його оптика стоїть на гвинтівках наших снайперів. Юрист за освітою», - додав адвокат.

Нагадаємо, слідство просить арештувати підозрюваного в організації вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

У Шевченківському районному суді Києва повідомили, що судове засідання із розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного в організації вбивства Бабченка відбудеться 31 травня.

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