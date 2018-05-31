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    Замовник вбивства Бабченка виявився директором компанії з виробництва зброї

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    Борис Герман - Замовник вбивства Бабченка виявився директором компанії з виробництва зброї
    Фото: Страна.ua
    Борис Герман

    За словами адвоката, Борис Герман - юрист за освітою

    Адвокат підозрюваного в організації вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка Євген Солодко повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї.

    Про це він написав у четвер, 31 травня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «Про організатора «замаху на вбивство» Аркадія Бабченко - його звуть Борис Герман, виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер», єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в нашій країні», - повідомив Солодко.

    За його словами, підприємство «має давні виробничі відносини з міністерством оборони України».

    «Борис відомий своєю волонтерською діяльністю для потреб АТО. Саме його оптика стоїть на гвинтівках наших снайперів. Юрист за освітою», - додав адвокат.

    Нагадаємо, слідство просить арештувати підозрюваного в організації вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

    У Шевченківському районному суді Києва повідомили, що  судове засідання із розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного в організації вбивства Бабченка відбудеться 31 травня.

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    Росія СБУ суд зброя Міноборони Україна Аркадій Бабченко
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