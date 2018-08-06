Стало відомо, ким є нападник на Гандзюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новіков Микола підозрюється у нападі на Катерину Гандзюк

У нападі на Катерину Гандзюк підозрюють жителя Херсона Миколу Новикова

Радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко в ефірі телеканалу «112 Україна» розкрив особу підозрюваного у замаху на керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк, а також розповів про його ймовірні мотиви скоєння злочину.

«Це Новіков Микола Миколайович 1978 року народження, уродженець Херсона, раніше судимий за статтею «крадіжка» та за незаконне поводження зі зброєю. Він є членом одного із злочинних угруповань Херсонської області», - зазначив він.

Геращенко стверджує, що затриманий, швидше за все, виконував чиєсь замовлення. "Зараз поліція вивчає його контакти. Ми рекомендуємо Новікову дати щиросердне зізнання: розповісти, хто був замовником, хто був організатором. Це значною мірою скоротить йому термін. Якщо він буде замикатися – отримає по максимуму», - підкреслив він.

При цьому Геращенко додав, що «певні намітки, хто був замовником, вже є».

«Можу відразу сказати, що ніякого відношення ці замовники і організатори не мають до поліції, хоча Катерина Гандзюк і її друзі регулярно і публічно заявляли, що до цього має відношення поліція. Це абсолютна неправда, - заявив радник міністра МВС.

За його словами, основні підозри правоохоронців полягають у тому, що замах на Гандзюк пов'язаний з її критикою на адресу окремих чиновників.

Геращенко переконаний, що шансів у Новікова на доведення невинності немає. "Відслідковано всю його роботу, навіть відомо, де він придбав сірчану кислоту", - зазначив він.

У той же час, як повідомляють ЗМІ з Херсона, думка громадськості з приводу підозрюваного в замаху на Гандзюк розділилася. «Багато хто говорить, що він не схожий на того, який на відео. Він місцевий житель, того ж мікрорайону, де проживає Катерина», - передає кореспондент.

Нагадаємо, раніше адвокат Катерини Гандзюк Масі Найєм повідомив в Facebook, що судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного в замаху на чиновницю переноситься в зв'язку з неявкою його адвоката. Він також оприлюднив фото підозрюваного.

Раніше глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

Напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. Зловмисник потрапив на камери спостереження.

Читайте також матеріал «Главкому»

Шалена Катерина та всі її вороги. Хто може стояти за кислотним замахом у Херсоні