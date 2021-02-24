СБУ повідомила про підозру в держзраді «експерту» каналів Медведчука (відео)

«112 Україна», ZIK і NewsOne, що потрапили під санкції

«Експерт» виступав на каналах «112 Україна», ZIK і NewsOne, що потрапили під санкції

Підозру Юрію Дудкіну повідомлено за статтями про державну зраду

Служба безпеки України повідомила про підозру начебто військово-політичному «експерту» з телеефірів каналів Медведчука. Спецслужба стверджує, що чоловік причетний до підривної діяльності в інтересах Росії. Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ.

Підозру повідомлено за статтями про державну зраду й порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Чоловіка затримали.

«Експерт» отримує завдання від кураторів із «Первого канала»:

У межах досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що за завданням кураторів киянин створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів (групи в соціальних мережах, youtube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з РФ. На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, зокрема від своїх координаторів із російського «Первого канала» та агенції «News Front».

Водночас «експерт» особисто брав участь у прямих етерах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах. Там він не тільки сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, а й систематично отримував за це гроші від замовників.

За даними слідства, в інформаційній сфері «експерт» вчиняв дії на шкоду територіальній цілісності, обороноздатності держави та брав участь у проведенні підривної діяльності проти України з боку РФ.

Результати проведених експертних досліджень підтверджують ознаки такої підривної діяльності на шкоду державній безпеці. Психологічні та фоноскопічні експертизи тривають, щоб отримати додаткові докази щодо умисності таких дій із боку підозрюваного.

Нагадаємо, Медведчук придумав, як відродити свої телеканали. Медіахолдинг «Новини», до якого входять телеканали «112 Україна», ZIK і NewsOne, що потрапили під санкції, створив однойменне товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).