РНБО просить СБУ розібратися, що французькі журналісти робили з Пушиліним в окупованому Донецьку

Журналісти популярного французького телеканалу TF1 спілкувались з ватажком бойовиків та поширили провокативний матеріал

Журналісти популярного французького телеканалу TF1 спілкувались з ватажком бойовиків та поширили провокативний матеріал

Французькі журналісти перетнули кордон з боку Росії через пункт пропуску Ізварине

Центр протидії дезінформації при РНБО звернувся до Служби безпеки України з проханням перевірити інформацію про незаконну поїздку французьких журналістів на окуповану частину Донецької області. Як повідомляє пресцентр Ради національної безпеки і оборони, під час відвідування території, яку захопили російські бойовики, вони поспілкувалися з ватажком «ДНР» Денисом Пушиліним.

«Журналісти французького телеканалу TF1 поширили матеріали маніпуляційного характеру, що дискредитують Україну на міжнародній арені», – йдеться в повідомленні РНБО.

Поширення дискредитуючих матеріалів зафіксували аналітики Центру протидії дезінформації. У телесюжетах було показано:

спілкування журналістів на території ОРДО з ватажком бойовиків з Денисом Пушиліним;

терористи, підтримувані російськими військовими, «бажають миру»;

Україна нібито намагається «ініціювати подальше ведення військових дій» на Донбасі.

За даним фактом Центр протидії дезінформації звернувся до СБУ. В РНБО нагадали, що перетин кордону не через український пункт пропуску – порушення закону України.

Зазначається, що французькі журналісти перетнули кордон з боку Росії через пункт пропуску Ізварине.

Додамо, що секретар РНЬО Олексый Данілов назвав ключову загрозу для України.

Додамо, що до 19 лютого поліція переходить на посилений режим служби.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що правопорядок в Україні захищають 300 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії, рятувальників і прикордонників.

«Ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку... Якщо якийсь «гіркін» спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань!», – підкреслив він.

Також Служба безпеки України зробила заяву щодо можливого нападу Росії.

Варто також додати, що Пентагон не підтвердив інформацію про напад Росії на Україну 16 лютого.

Читайте також: