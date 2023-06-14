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Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
У травні США дали добро на передачу Україні сучасних винищувачів F-16
фото з відкритих джерел

«Авіаційна коаліція» хоче якнайшвидше розпочати підготовку українських пілотів до польотів на американських винищувачах 

Західні союзники можуть розпочати навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 вже цього літа. Про це повідомила у вівторок міністр оборони Нідерландів.

«Звичайно, ми хотіли б почати якнайшвидше, але ми повинні добре підготуватися... Наша мета - якнайшвидше, і я сподіваюся, що цього літа все вийде», - сказала Кайса Оллонгрен. Її країна разом із Данією очолює коаліцію, сформовану, щоб допомогти Києву із отриманням F-16.

«Авіаційна коаліція» європейських країн заявляла про свою готовність допомогти з навчанням пілотів і раніше. Це сталося відразу після того, як у травні США нарешті дали добро на передачу цих сучасних винищувачів Києву.

Але тоді представники коаліції не уточнили, коли саме вони зможуть розпочати тренування льотного складу.

Раніше глава міноборони Великої Британії Бен Уоллес також заявляв, що його країна «досить скоро» розпочне «початкову льотну підготовку» та мовні курси для українських пілотів.

Нагадаємо, 15 червня у Брюсселі відбудеться чергова зустріч голів міноборони країн-союзників України у форматі «Рамштайн», де вони обговорюватимуть надання військової допомоги нашій країні.

Повідомлялося, що на 13-му «Рамштайні» однією з основних тем стане питання створення коаліції бойових літаків «Небесний щит України».

Наразі до так званої «коаліції винищувачів» для України вже увійшли вісім країн, згодом їхня кількість може зрости.

Читайте також: Винищувачі для України. Чого очікувати від наших партнерів 
Теги: винищувач війна Україна навчання Нідерланди літак

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