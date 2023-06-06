Винищувачі для ЗСУ: Зеленський пояснив, що очікує від союзників

Глава держави зауважив, що підготовку інфраструктури для розміщення літаків навряд чи вдасться провести шкидко

Міжнародні партнери готові надати Україні винищувачі F-16, але має бути створена належна інфраструктура для їх розміщення. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції.

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«Що стосується F-16 та інфраструктури. Інфраструктури немає, вона буде будуватися та готуватися. Немає сенсу її готувати, поки немає домовленості про те, що у нас будуть відповідні літаки. На сьогодні остання наша дуже важлива зустріч у Молдові, де у мене була одна закрита зустріч із країнами, які підтвердили, що вони точно дадуть нам F-16», – сказав Зеленський, зауваживши, що підготовку інфраструктури навряд чи вдасться провести шкидко.

Австралія, Сполучені Штати Америки та Україна ведуть переговори про можливе постачання Києву американських винищувачів F/A-18.

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Джерела в уряді Австралії повідомили, що США прихильно ставляться до ідеї передати Україні F/A-18. Схвалення Вашингтона передачі літаків необхідно, оскільки США володіють інтелектуальною власністю на винищувачі. Повідомляється, що 41 літак було списано з озброєння Королівських військово-повітряних сил і замінено сучасними F-35.

Раніше повідомлялося, що низка європейських країн, а також Канада та США заявили про готовність проводити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Президент США Джо Байден на саміті «Великої сімки» підтвердив намір країни приєднатися до цієї ініціативи.