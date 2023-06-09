«Рамштайн-13»: стала відома дата

Місцем проведення чергового «Рамштайну» стане столиця Бельгії Брюссель

15 червня у Брюсселі відбудеться чергова зустріч голів міноборони країн-союзників України у форматі «Рамштайн», де вони обговорюватимуть надання військової допомоги нашій країні. Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер під час брифінгу міноборони США.

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Зазначається, що очільник міноборони США Ллойд Остін наступного тижня вирушить до Європи, де він і голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії генерал Марк Міллі 15 червня проведуть особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України, а 16 червня – зустріч міністрів оборони країн НАТО.

Американець у розмові із журналістами уточнив, що місцем проведення чергового «Рамштайну» стане столиця Бельгії Брюссель.

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На 13-му «Рамштайні» однією з основних тем стане питання створення коаліції бойових літаків «Небесний щит України».

Нагадаємо, триває 471-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.