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«Рамштайн-13»: стала відома дата

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Рамштайн-13»: стала відома дата
Зустріч у форматі «Рамштайн»
фото з відкритих джерел

Місцем проведення чергового «Рамштайну» стане столиця Бельгії Брюссель

15 червня у Брюсселі відбудеться чергова зустріч голів міноборони країн-союзників України у форматі «Рамштайн», де вони обговорюватимуть надання військової допомоги нашій країні. Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер під час брифінгу міноборони США.

Зазначається, що очільник міноборони США Ллойд Остін наступного тижня вирушить до Європи, де він і голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії генерал Марк Міллі 15 червня проведуть особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України, а 16 червня – зустріч міністрів оборони країн НАТО.

Американець у розмові із журналістами уточнив, що місцем проведення чергового «Рамштайну» стане столиця Бельгії Брюссель.

На 13-му «Рамштайні» однією з основних тем стане питання створення коаліції бойових літаків «Небесний щит України».

Нагадаємо, триває 471-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.

Теги: війна Україна США

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