Західні союзники обговорюють можливу відправку Україні винищувачів F-18 разом із F-16 – Politico

Україна може отримати «десятки старих, але справних F-18», які незабаром будуть доступні для експорту

Австралія, Канада, Швейцарія і Фінляндія переходять з F-18 на F-35

Західні країни обговорюють можливості передачі Україні «десятків» винищувачів F-18 разом із літаками F-16, постачання яких вже погоджене. Про це повідомило видання Politico.

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За даними видання, українська делегація порушувала питання щодо постачання F-18 на закритих засіданнях під час Діалогу Шангрі-Ла в Сінгапурі минулого тижня.

Зазначають, що Україна може отримати «десятки старих, але справних F-18», які незабаром будуть доступні для експорту.

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Видання нагадує, що Австралія, Канада, Швейцарія і Фінляндія переходять з F-18 на F-35.

Водночас, за даними Politico, до реалізації цього плану ще далеко, однак «розмови про зброю мають звичку перетворюватися на поставки».

F/A-18 – американський палубний винищувач-бомбардувальник, розроблений в 1970-х роках. На сьогодні є основним бойовим літаком ВМС США. Перебуває також на озброєнні низки країн Європи та Азії. У низці джерел літак згадується як F-18, але таке позначення було скасовано в 1982 році й наразі не є офіційним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може отримати десятки австралійських винищувачів F/A-18.