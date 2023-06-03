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Винищувачі для України. Чого очікувати від наших партнерів

Суспільне
glavcom.ua
Винищувачі для України. Чого очікувати від наших партнерів
F-16 будуть вкрай корисними для української армії
фото з відкритих джерел

Олексій Резніков заявив, що Україні потрібно близько 120 винищувачів

В середині травня українська влада та високопосадовці країн-партнерів України заговорили про «авіаційну коаліцію». ЗСУ мають отримати західні винищувачі для захисту українського неба та перемоги над Росією. F-16, Eurofighter Typhoon, JAS 39 Gripen – назви літаків, які звучали в заявах та коментарях президентів, міністрів оборони та прем’єрів західних країн. Що це за винищувачі та як формується авіаційна коаліція – розповідає Суспільне.

Скільки Україні потрібно західних винищувачів

30 травня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні потрібно близько 120 винищувачів – більшість з них мають становити F-16, проте й інші моделі теж посилили б українське військо.

Раніше, 28 січня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю іспанському виданню El Pais розповів, що загалом Україні потрібно «щонайменше п'ять бригад, а в кожній бригаді по три ескадрильї (одна ескадрилья – це 12 літаків – ред). Це буде та кількість літаків, яка разом з системами ППО дійсно зможе забезпечити охорону повітряного простору для України».

В середині травня українська влада та високопосадовці країн-партнерів України заговорили про «авіаційну коаліцію». ЗСУ мають отримати західні винищувачі для захисту українського неба та перемоги над Росією. F-16, Eurofighter Typhoon, JAS 39 Gripen – назви літаків, які звучали в заявах та коментарях президентів, міністрів оборони та прем’єрів західних країн. Що це за винищувачі та як формується авіаційна коаліція – розповідає Суспільне.

Скільки Україні потрібно західних винищувачів
30 травня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні потрібно близько 120 винищувачів – більшість з них мають становити F-16, проте й інші моделі теж посилили б українське військо.

Раніше, 28 січня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю іспанському виданню El Pais розповів, що загалом Україні потрібно «щонайменше п'ять бригад, а в кожній бригаді по три ескадрильї (одна ескадрилья – це 12 літаків – ред). Це буде та кількість літаків, яка разом з системами ППО дійсно зможе забезпечити охорону повітряного простору для України».

Як формується авіаційна коаліція

16 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у 2023 році має сформуватися «авіаційна коаліція»: «Це результат міжнародних контактів президента і всіх нас, хто працює на дипломатичному фронті. Нашим пріоритетом є F-16, але ми не скасовуємо інші опції літаків».

За день до цього президент України Володимир Зеленський та прем'єр Великої Британії Ріші Сунак обговорили «коаліцію винищувачів», а наступного дня ідею коаліції підтримав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Далі Норвегія та Португалія заявили, що підтримують ініціативу з навчання українського персоналу на західних винищувачах. 21 травня під час саміту G7 про це ж саме повідомив і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Після саміту «Великої сімки» США розблокували реекспорт американських винищувачів іншими державами, а в Держдепі Сполучених штатів заявили, що F-16 для України – це пріоритет для США та інших союзників.

Дмитро Кулеба вважає, що винищувачі для України – це в якомусь сенсі повторення історії з танками від західних партнерів: декілька місяців перемовин, згода Британії та Франції й країни ЄС почали процес передачі.

Про які винищувачі йдеться

Загалом, про американські F-16, однак Україна розглядає й інші варіанти. Зокрема, в інтерв’ю французькій газеті «Ouest France» міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Німеччина могла б додати до авіаційної коаліції винищувачі Eurofighter, а Британія «готова запропонувати українцям курси навчання на них».

Також, йтися може і про шведські винищувачі JAS 39 Gripen – 25 травня міністр оборони країни Пол Йонсон повідомив, що Швеція дозволить українським льотчикам тренуватися на них.

Розповідаємо, що це за винищувачі.

F-16

Винищувачі F-16 вирішать проблему домінування України у повітрі, вважає голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Цей винищувач четвертого покоління (класифікація винищувачів, які створювалися з середини 1970-х і які досі експлуатуються) розробили в США в середині 1970-х. Він є на озброєні понад 20 країн світу, брав участь у багатьох воєнних конфліктах – Афганістан, Боснійська війна, війна в Перській затоці тощо.

За даними розробників – компанії General Dynamics, літак проєктували як винищувач, що має отримувати перевагу над противником у повітрі, проте з часом – і це одна з головних переваг F-16 – через декілька модернізацій він перетворився в багатоцільовий літак з безліччю модифікацій, тож виглядає скоріш платформою, яку можна оснащувати різними блоками в залежності від потреб.

Винищувачі F-16
Винищувачі F-16
фото з выдкритих джерел

На озброєні літака – авіаційна гармата, він може нести до шести керованих ракет ближнього бою, керовані ракети класів «повітря-земля» і «повітря-повітря», бомби з лазерним та оптоелектронним наведенням.

»Вам потрібно багато літаків із налагодженим ланцюжком поставок та хорошою промисловою базою, що дозволить безперервно їх обслуговувати. Вам потрібна модель, здатна виконувати якомога більше завдань – «повітря-повітря», «повітря-земля», а також протидіяти ворожій ППО. Крім того, вам потрібні літаки, якими відносно легко навчитися користуватися та які можна швидко інтегрувати у Повітряні сили. Вважаю, винищувач F-16 найкраще відповідає всім цим вимогам», – говорить Грег Бегвел, президент Асоціації повітряних та космічних сил Великої Британії.

Винищувачі F-16 розраховані на простоту використання, додає експерт, тож досвідчений військовий пілот міг би почати користуватися таким літаком за півтора-два місяці, а трохи більше часу знадобиться для того, щоб навчитися їх обслуговувати.

23 травня високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що в декількох країнах Європи почалася підготовка українських пілотів для польотів на F-16.

Eurofighter Typhoon

Eurofighter Typhoon – це винищувач четвертого покоління. Випускається з 2013 року міжнародною компанією Eurofighter GmbH. Винищувач спроєктували по аеродинамічній схемі «качка» (аеродинамічна схема, при якій органи поздовжнього керування у літака розташовані попереду крила), з низько розташованим трикутним крилом. Конструкція підвищує маневровість на великих кутах атаки та під час польоту з надзвуковою швидкістю.

Винищувач Eurofighter Typhoon італійських Збройних сил готується до злету з бази Шяуляй у Литві під час військової місії НАТО, 29 січня 2015 року
Винищувач Eurofighter Typhoon італійських Збройних сил готується до злету з бази Шяуляй у Литві під час військової місії НАТО, 29 січня 2015 року
ілюстративне фото: AP

Розробляли Eurofighter Typhoon для боїв в повітрі, проте з часом він отримав можливість завдавати ударів по цілях на землі (по декілька цілей за один захід) і став багатоцільовим бойовим літаком. Він може нести бомби Paveway IV та EGBU-16 – це високоточна зброя, яка наводиться як по лазерному променю, так і по супутниковому каналу.

Eurofighter Typhoon є на озброєнні військ Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Австрії та Саудівської Аравії.

JAS 39 Gripen

Шведський винищувач четвертого покоління, який виготовляє компанія Saab. Перший політ – 1988 рік, за сім років Gripen став на озброєння армії Швеції. Окрім цієї країни ці винищувачі експортували в Чехію, Угорщину, ПАР та Таїланд.

Через особливості конструкції літака – він, як і Eurofighter Typhoon спроєктований за схемою «качка», Gripen має підвищену маневровість, але через це ним складніше керувати. Розробники заявляють його як багатоцільовий літак – він може одночасно вести бій, спостерігати та ділитися даними з іншими літаками. Його радіолокаційна система може виявляти повітряні цілі на відстані 120 кілометрів, а наземні – на відстані 70 км.

Шведський винищувач Gripen на Aero India 2017, Бенгалуру, Індія, 14 лютого 2017
Шведський винищувач Gripen на Aero India 2017, Бенгалуру, Індія, 14 лютого 2017
фото: AP Photo/Aijaz Rahi

Озброєння Gripen – авіаційна гармата, також він може нести керовані й некеровані авіабомби та ракети класів «повітря-земля» і «повітря-повітря».

У лютому 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков висловив бажання отримати доступ до JAS 39 Gripen. У травні 2023-го міністра оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що його країна дозволить українським пілотам потренуватися на цих винищувачах, проте, поки йдеться саме про тренування, а не передачу Gripen ЗСУ.

Суспільне

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Теги: коаліція зброя війна літак навчання пілот винищувач

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