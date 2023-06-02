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Вісім країн готові передати винищувачі для України – Банкова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вісім країн готові передати винищувачі для України – Банкова
Жовква: «Оформилася основа європейської частини Коаліції за участю вже восьми країн»
фото з відкритих джерел

За словами Жовкви, під час поїздки до Молдови вдалося окреслити контури «коаліції винищувачів»

До так званої «коаліції винищувачів» для України на цей час увійшли вісім країн, згодом їхня кількість може зрости. Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, пише Європейська правда. 

Ігор Жовква зазначив, що за підсумками поїздки президента України на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові вдалося окреслити контури «коаліції винищувачів» та зробити реальні кроки до прискорення підготовки пілотів і техніків для винищувачів четвертого покоління, «включаючи, але не обмежуючись F-16». 

«Оформилася основа європейської частини Коаліції за участю вже восьми країн (невдовзі буде більше): Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Данії, Швеції, Бельгії, Португалії і Франції. З президентом Франції навіть ухвалено окрему спільну заяву з цього приводу», – повідомив Ігор Жовква.

За словами посадовця, досягнуті домовленості дозволяють розраховувати на конкретні рішення щодо обсягів і механізму підготовки пілотів, обслуговуючого персоналу, а також створення умов і відповідної інфраструктури для винищувачів вже під час наступного засідання Контактної групи з оборони України (формату «Рамштайн»). 

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Штати разом з партнерами співпрацюватимуть для навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16.

Раніше прем'єр-міністри Нідерландів і Польщі заявили про намір своїх країн навчати українських пілотів на винищувачах F-16.

До слова, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon.

Теги: винищувач коаліція Офіс президента

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