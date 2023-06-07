Лавров заявив, що винищувачі F-16 переносять ядерну зброю. Білий дім відповів

Білий дім наголосив, що допомагає Україні захистити себе, а не сприяє ескалації конфлікту

Джон Кірбі зазначив, що «якщо РФ турбує український військовий потенціал, то їй варто вивести свої війська з України»

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що американські винищувачі F-16, які можуть передати Україні, нібито можуть вміщувати ядерну зброю. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі гостро відповів російському чиновнику, передають Reuters.

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Зазначимо, що Сергій Лавров раніше заявив, що Захід нібито готується до того, аби продовжувати ескалацію війни. Зокрема, він стверджував, що одна з модифікацій винищувачів F-16 здатна нести ядерну зброю.

«Ми повинні мати на увазі, що одна з модифікацій F-16 може вмістити ядерну зброю. Якщо вони цього не розуміють, то вони нічого не варті як військові стратеги та планувальники», – заявив Лавров раніше під час виступу на військовій базі в Душанбе.

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Джон Кірбі звернувся до Лаврова та заявив, що «якщо РФ турбує український військовий потенціал, то їй варто вивести свої війська з України».

Кірбі також наголосив, що президент США Джо Байден та його адміністрація виступають проти будь-якої ескалації, зокрема ядерної.

«Мета надання передової винищувальної авіації – допомогти Україні захистити себе, захистити свій повітряний простір і територіальну цілісність. Це не Сполучені Штати розкидаються безрозсудною ядерною риторикою – це такі люди, як міністр закордонних справ Лавров і президент Путін, а також його речник Пєсков нагадують про ядерний потенціал», – сказав Кірбі.

Нагадаємо, що раніше США заявили, що винищувачі F-16, які Україна, ймовірно, отримає від союзників, надаватимуться за умови, що їх не використовуватимуть для ударів по Росії.

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Зазначимо, що Сполучені Штати готові дозволити своїм союзникам у Європі надати Україні бойові літаки F-16. Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16. Навчання повністю проходитимуть у Європі, проте буде задіяний також американський персонал. Вони займуть кілька місяців.

До слова, Данія має намір допомогти українським пілотам опанувати західні винищувачі F-16. Як повідомлялося, Португалія приєдналася до авіаційної коаліції. Країна готова тренувати українських пілотів і механіків.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що винищувачі F-16 не змінять ситуацію в Україні цього літа.