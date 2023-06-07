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Лавров заявив, що винищувачі F-16 переносять ядерну зброю. Білий дім відповів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Лавров заявив, що винищувачі F-16 переносять ядерну зброю. Білий дім відповів
Білий дім наголосив, що допомагає Україні захистити себе, а не сприяє ескалації конфлікту
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Джон Кірбі зазначив, що «якщо РФ турбує український військовий потенціал, то їй варто вивести свої війська з України»

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що американські винищувачі F-16, які можуть передати Україні, нібито можуть вміщувати ядерну зброю. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі гостро відповів російському чиновнику, передають Reuters. 

Зазначимо, що Сергій Лавров раніше заявив, що Захід нібито готується до того, аби продовжувати ескалацію війни. Зокрема, він стверджував, що одна з модифікацій винищувачів F-16 здатна нести ядерну зброю.

«Ми повинні мати на увазі, що одна з модифікацій F-16 може вмістити ядерну зброю. Якщо вони цього не розуміють, то вони нічого не варті як військові стратеги та планувальники», – заявив Лавров раніше під час виступу на військовій базі в Душанбе.

Джон Кірбі звернувся до Лаврова та заявив, що «якщо РФ турбує український військовий потенціал, то їй варто вивести свої війська з України».

Кірбі також наголосив, що президент США Джо Байден та його адміністрація виступають проти будь-якої ескалації, зокрема ядерної.

«Мета надання передової винищувальної авіації – допомогти Україні захистити себе, захистити свій повітряний простір і територіальну цілісність. Це не Сполучені Штати розкидаються безрозсудною ядерною риторикою – це такі люди, як міністр закордонних справ Лавров і президент Путін, а також його речник Пєсков нагадують про ядерний потенціал», – сказав Кірбі.

Нагадаємо, що раніше США заявили, що винищувачі F-16, які Україна, ймовірно, отримає від союзників, надаватимуться за умови, що їх не використовуватимуть для ударів по Росії. 

Зазначимо, що Сполучені Штати готові дозволити своїм союзникам у Європі надати Україні бойові літаки F-16. Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16. Навчання повністю проходитимуть у Європі, проте буде задіяний також американський персонал. Вони займуть кілька місяців.

До слова, Данія має намір допомогти українським пілотам опанувати західні винищувачі F-16. Як повідомлялося, Португалія приєдналася до авіаційної коаліції. Країна готова тренувати українських пілотів і механіків. 

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що винищувачі F-16 не змінять ситуацію в Україні цього літа

Теги: Сергій Лавров США винищувач війна

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