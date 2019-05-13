Стало відомо, коли суд розгляне справу премії Коболєву



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Голова правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв Фото: Еспресо.TV

Сьогодні суд завершив підготовче провадження у справі та призначив на 1 липня розгляд справи по суті

Окружний адміністративний суд міста Києва 1 липня розгляне по суті позов щодо виплати премії голові правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву. Про це повідомили у прес-службі суду.

«Відбулося підготовче засідання у справі за позовом ПАТ «НАК «Нафтогаз України» до Державної аудиторської служби України щодо виплати премії голові правління Андрію Коболєву», - вказали у суді.

Суд розглянув заяву представника Національного антикорупційного бюро України про залучення НАБУ до участі у справі як третьої особи та відмовив у її задоволенні. Також судом було відмовлено у задоволенні клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

«Сьогодні суд завершив підготовче провадження у справі та призначив на 1 липня розгляд справи по суті», - зазначили в ОАСК.

У суді вказали, що позивач просить суд визнати протиправною та скасувати повністю Вимогу ДАСУ, у якій йдеться зокрема про те, що на порушення постанови Кабінету міністрів України «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» голові правління компанії Андрію Коболєву було виплачено премії у понад 228 млн грн.

Також у цій вимозі, як вказали у суді, зазначено й про те, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «НАК «Нафтогаз України», було встановлено порушення законодавства, зокрема, без підстав списано дебіторську заборгованість ПАТ «Газпром» на суму понад 11 млн грн, чим заподіяно збитків на зазначену суму.

Нагадаємо, у березні суд відкрив провадження у справі щодо виплати премії Коболєву.

Глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв перевів 7,9 мільйона доларів премії за перемогу над «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі мамі в США.

Як відомо, наглядова рада «Нафтогазу» проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі. Розмір премії становить 1% від суми виграшу за транзитним контрактом - $45,6 млн.