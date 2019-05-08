В уряді уточнили ціну на газ у травні



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Якщо нарахування за газ будуть іншими, ніж 8 247 гривень за тисячу кубічних метрів газу, населення має можливість звернутися зі скаргами

Ціни на газ для підприємств теплокомуненерго і постачальників у травні складе 8 247 гривень за тисячу кубічних метрів. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що Кабінет Міністрів надав можливість НАК "Нафтогаз України" знизити ціни на газ для населення. Таке рішення відповідає меті ринкового ціноутворення на природний газ для всіх категорій споживачів.

У Кабміні наголошують, що це відповідає зобов'язанням України перед Міжнародним валютним фондом. «Якщо нарахування за газ будуть іншими, ніж 8 247 гривень за тисячу кубічних метрів газу, населення має можливість звернутися зі скаргами на урядову «гарячу лінію» 15-45», - додали в уряді.

До слова, минулого тижня голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв перебував з візитом у Вашингтоні та провів переговори про можливе постачання американського газу.

Також Коболєв вважає, що ціну на газ можна знизити, якщо це відповідає ринковій ситуації, і цього разу питання роздрібних цін на газ не буде каменем спотикання для програми МВФ.

Нагадаємо, з 1 травня в Україні на місяць куб газу подешевшав на 30 копійок.

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