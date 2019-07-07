Стало відомо про самопочуття побитого мера Конотопа, який потрапив до реанімації



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Міський голова Конотопа Артем Семеніхін Фото: Українські новини

Артем Семеніхін одужує дуже повільно

Побитий поновлений на посаді міського голови Конотопа Артем Семеніхін потроху видужує. Про це він повідомив «Укрінформу».

«Трішки стало краще. Але стан залишається важким», - сказав Семеніхін. Судячи з його голосу і реакції на запитання, Семеніхіну справді залишається зле, повідомляє інформагентство.

Одне із запитань журналіста, зокрема, стосувалося його поновлення на посаді мера Конотопа Сумським окружним адміністративним судом 5 липня. «Я не знаю, як буду діяти в даній ситуації. Можливо все», - лаконічно відповів Семеніхін.

Як повідомляв «Главком», в ніч на 5 липня Артема Семеніхіна та нанесли йому тяжкі тілесні ушкодження. Наразі потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. Поліцейські кваліфікували подію як «замах на вбивство» і відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.

37-річний Артем Семеніхін брав участь у антитерористичній операції на Донбасі, був мером Конотопа у 2015-2018 роках. Зокрема він відомий тим, що в 2017 році зірвав збори партії Віктора Медведчука «Український вибір», назвавши її діяльність антиукраїнською.

5 липня Сумський окружний адміністративний суд поновив Артема Семеніхіна на посаді мера Конотопа. Таке рішення суд ухвалив за позовом ще екс-мера до Конотопської міської ради, її виконавчого комітету та державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації. Згідно з повідомленням, Семеніхін просив скасувати рішення Конотопської міськради від 28 серпня 2018 року, яким місцеві депутати достроково припинили його повноваження.