Стало відомо про самопочуття побитого мера Конотопа, який потрапив до реанімації
Артем Семеніхін одужує дуже повільно
Побитий поновлений на посаді міського голови Конотопа Артем Семеніхін потроху видужує. Про це він повідомив «Укрінформу».
«Трішки стало краще. Але стан залишається важким», - сказав Семеніхін. Судячи з його голосу і реакції на запитання, Семеніхіну справді залишається зле, повідомляє інформагентство.
Одне із запитань журналіста, зокрема, стосувалося його поновлення на посаді мера Конотопа Сумським окружним адміністративним судом 5 липня. «Я не знаю, як буду діяти в даній ситуації. Можливо все», - лаконічно відповів Семеніхін.
Як повідомляв «Главком», в ніч на 5 липня Артема Семеніхіна та нанесли йому тяжкі тілесні ушкодження. Наразі потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. Поліцейські кваліфікували подію як «замах на вбивство» і відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.
37-річний Артем Семеніхін брав участь у антитерористичній операції на Донбасі, був мером Конотопа у 2015-2018 роках. Зокрема він відомий тим, що в 2017 році зірвав збори партії Віктора Медведчука «Український вибір», назвавши її діяльність антиукраїнською.5 липня Сумський окружний адміністративний суд поновив Артема Семеніхіна на посаді мера Конотопа. Таке рішення суд ухвалив за позовом ще екс-мера до Конотопської міської ради, її виконавчого комітету та державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації. Згідно з повідомленням, Семеніхін просив скасувати рішення Конотопської міськради від 28 серпня 2018 року, яким місцеві депутати достроково припинили його повноваження.