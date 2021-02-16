Стало відомо, що буде з «Партією Шарія» через підозру у держзраді її лідеру

Анатолій Шарій формально не очолює юридичну особу названої на його честь політичної партії

Мін'юст лише може ініціювати заборону партії, якщо вона порушує Конституцію України

Голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська заявила, що підозра проросійському блогеру Анатолію Шарію в державній зраді не означає автоматичну заборону названої його ім'ям партії.

Про це вона написала в Facebook.

«Анатолій Шарій формально не очолює юридичну особу названої на його честь політичної партії, а вручення підозри не є тим самим, що і обвинувачувальний вирок», - написала Айвазовська.

За її словами, згідно із законом «Про політичні партії» Мін'юст може ініціювати заборону партії, якщо вона порушує Конституцію України. А стаття 37 Конституції забороняє діяльність партій, програмні цілі яких спрямовані на ліквідацію незалежності України.

«Автоматичне припинення діяльності партії не може бути наслідком дій окремого її члена, лідера, навіть керівника», - повідомила вона.

Айвазовська додала, що в позасудовому порядку ліквідація структури через вручення підозри її лідеру навіть в серйозному злочині не передбачена законодавством.

У вівторок, 16 лютого, СБУ оголосила Анатолію Шарію підозру за двома статтями: державна зрада (Ч. 1 ст. 111, санкція статті передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі) і порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (Ч.1 ст. 161, санкція - штраф або обмеження волі до п'яти років).

Пропагандист Анатолій Шарій буде оголошений в розшук, якщо не з'явиться на допит до Служби безпеки України 22 лютого. Дані про можливий запит на екстрадицію поки не розголошуються.