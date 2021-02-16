Стало відомо, що буде з «Партією Шарія» через підозру у держзраді її лідеру
Мін'юст лише може ініціювати заборону партії, якщо вона порушує Конституцію України
Голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська заявила, що підозра проросійському блогеру Анатолію Шарію в державній зраді не означає автоматичну заборону названої його ім'ям партії.
Про це вона написала в Facebook.
«Анатолій Шарій формально не очолює юридичну особу названої на його честь політичної партії, а вручення підозри не є тим самим, що і обвинувачувальний вирок», - написала Айвазовська.
За її словами, згідно із законом «Про політичні партії» Мін'юст може ініціювати заборону партії, якщо вона порушує Конституцію України. А стаття 37 Конституції забороняє діяльність партій, програмні цілі яких спрямовані на ліквідацію незалежності України.
«Автоматичне припинення діяльності партії не може бути наслідком дій окремого її члена, лідера, навіть керівника», - повідомила вона.
Айвазовська додала, що в позасудовому порядку ліквідація структури через вручення підозри її лідеру навіть в серйозному злочині не передбачена законодавством.
У вівторок, 16 лютого, СБУ оголосила Анатолію Шарію підозру за двома статтями: державна зрада (Ч. 1 ст. 111, санкція статті передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі) і порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (Ч.1 ст. 161, санкція - штраф або обмеження волі до п'яти років).
Пропагандист Анатолій Шарій буде оголошений в розшук, якщо не з'явиться на допит до Служби безпеки України 22 лютого. Дані про можливий запит на екстрадицію поки не розголошуються.
Шарій наразі проживає в Іспанії. Нещодавно українська громада в Іспанії навіть зверталася до уряду країни з проханням звернути увагу на Шарія, зокрема на походження коштів, за які він придбав будинок, у якому зараз мешкає.
Напередодні стало відомо, що «Партія Шарія» висунула кандидатом на дочасних виборах до Верховної Ради на окрузі в Донецькій області адвоката ексберкутівців, яких судять за розстріл учасників Революції Гідності, Валентина Рибіна.
Раніше у Зеленського пояснили, як українцям заблокувати Youtube-канал Шарія.
Читайте також: