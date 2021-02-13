У Зеленського пояснили, як українцям заблокувати Youtube-канал Шарія

Нардеп про Шарія: він є абсолютно відвертим агентом Російської Федерації

Українська державна не має можливості заблокувати Youtube-канал проросійського блогера Анатолія Шарія, але це цілком під силу зробити українському суспільству.

Про це в інтерв’ю «Главкому» зазначив голова парламентського комітету з інформаційної та гуманітарної політики, «слуга народу» Микита Потураєв.

«Youtube – це американська юрисдикція, і заблокувати там когось можна або на підставі санкцій США, або на підставі серйозних доведених фактів порушення правил спільноти. Тому абсолютно не в наших силах як держави цього зробити, а от українське суспільство це зробити може. Якщо воно масово почнуть скаржитись на контент каналу, звичайно, це може вплинути на позицію Youtube», – пояснив депутат.

Втім є й проблема, вважає він. Адже дирекція Youtube зі Східної Європи знаходиться в Москві. І говорити про її абсолютну незаангажованість у даному випадку досить складно. «Звичайно, ми не можемо виключати впливу оточення на тих людей, які там працюють. Це питання ми з Мінкультом вже ставили, аби окремий директорат по Східній Європі без Росії мав знаходитись якщо не в Києві, то хоча б в Варшаві. Тим більше, Росія чітко каже, що ніякого відношення до Європи не має і мати не хоче. Чого там робити представникам Youtube?», – зазначає Потураєв.