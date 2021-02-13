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    У Зеленського пояснили, як українцям заблокувати Youtube-канал Шарія

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    Дирекція Youtube зі Східної Європи знаходиться в Москві - У Зеленського пояснили, як українцям заблокувати Youtube-канал Шарія
    Дирекція Youtube зі Східної Європи знаходиться в Москві
    фото: mil.in.ua

    Нардеп про Шарія: він є абсолютно відвертим агентом Російської Федерації

    Українська державна не має можливості заблокувати Youtube-канал проросійського блогера Анатолія Шарія, але це цілком під силу зробити українському суспільству.

    Про це в інтерв’ю «Главкому» зазначив голова парламентського комітету з інформаційної та гуманітарної політики, «слуга народу» Микита Потураєв.

    «Youtube – це американська юрисдикція, і заблокувати там когось можна або на підставі санкцій США, або на підставі серйозних доведених фактів порушення правил спільноти. Тому абсолютно не в наших силах як держави цього зробити, а от українське суспільство це зробити може. Якщо воно масово почнуть скаржитись на контент каналу, звичайно, це може вплинути на позицію Youtube», – пояснив депутат.

    Втім є й проблема, вважає він. Адже дирекція Youtube зі Східної Європи знаходиться в Москві. І говорити про її абсолютну незаангажованість у даному випадку досить складно. «Звичайно, ми не можемо виключати впливу оточення на тих людей, які там працюють. Це питання ми з Мінкультом вже ставили, аби окремий директорат по Східній Європі без Росії мав знаходитись якщо не в Києві, то хоча б в Варшаві. Тим більше, Росія чітко каже, що ніякого відношення до Європи не має і мати не хоче. Чого там робити представникам Youtube?», – зазначає Потураєв.

    Анатолій Шарій – колишній журналіст, а нині скандальний проросійський блогер. У 2012 він втік з України і був оголошений у всеукраїнський розшук. 19 березня 2012 Шарій заявив, що перебуває в Євросоюзі і попросив притулку в Литві. Журналіст веде політичний блог на Youtube, де критикує владу України з проросійських позицій. У 2019 році блогер оголосив про створення партії — «Партія Шарія». На парламентських виборах 2019 року партія здобула 2,2% голосів виборці за мінімального прохідного бар'єру в 5%. Напередодні місцевих виборів його партія розповсюджувала агітаційні матеріали з картою України без Криму.

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    Теги: Володимир Зеленський YouTube Анатолій Шарій Микита Потураєв
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