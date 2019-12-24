Зеленський схвалив закон про ДБР, згідно з яким буде звільнено Трубу



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Роман Труба переконаний, що автоматичне звільнення керівництва ДБР після набуття чинності законом про перезапуск Держбюро є політичним рішенням, а не правовим

Відповідно до закону, директор ДБР Роман Труба і його заступники вважаються автоматично звільненими

Президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

24 грудня закон повернутий до парламенту за підписом президента.

Відповідно до закону, директор ДБР Роман Труба і його заступники вважаються автоматично звільненими.

Також директор бюро призначається Президентом за поданням конкурсної комісії і звільняється Президентом; також він буде реалізовувати свої повноваження одноосібно, а не спільно зі своїми заступниками.

При цьому директор зможе самостійно призначати за результатами відкритого конкурсу до 3 заступників, які будуть його замінювати.

Визнання роботи незадовільною є підставою для звільнення директора ДБР.

Протягом п’яти днів із дня набрання законом чинності (документ набуває чинності наступного дня після його опублікування), Президент призначає виконуючого обов'язки директора ДБР на термін до трьох місяців.

Роман Труба у свою чергу переконаний, що автоматичне звільнення керівництва ДБР після набуття чинності законом про перезапуск Держбюро є політичним рішенням, а не правовим. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Зміни до закону про ДБР підписані. З набранням чинності директор і заступники достроково припиняють повноваження. Це, звичайно, політична, а не правова норма», - написав він.

Проте Труба переконаний, що за рік роботи йому і його заступникам вдалося запустити новий правоохоронний орган.

Як повідомлялось, Рада перезавантажила Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, в телеграм-каналі «Трубу прорвало» було оприлюднено записи з розмовами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в його кабінеті, які свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються керівником Офісу президента.

Труба назвав фейком оприлюднені аудіозаписи з його кабінету.