Ар’єв: Записи в кабінеті Труби – хрест на правоохоронній системі



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Володимир Ар’єв: поки не буде чесного і порядного наповнення для посад суддів, слідчих, прокурорів, детективів, змін не буде

Депутат наголосив, що останнім часом в Україні сформувалась негативна тенденція щодо переслідування захисників держави і представників опозиції

Нові записи в кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби – хрест на правоохоронній системі. Якщо президент Володимир Зеленський не планує створювати поліцейську державу, то має негайно надати відповідну реакцію на нову порцію «плівок Труби», в яких правоохоронці планують імовірне переслідування українців. Про це написав народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Володимир Ар’єв на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Нові записи в кабінеті Труби – хрест на правоохоронній системі. Поточний і потенційний очільники ДБР ліплять ротом таке, що НАБУ має виїжджати з сиренами, спецназом і підозрою під житло кожного. Де вони? Немає. Там, де треба, немає. Де директор ДБР? На своєму місці. Довольний, зі святами поздоровлений і добре доглянутий», – повідомив політик.

Також парламентар наголосив, що останнім часом в Україні сформувалась негативна тенденція щодо переслідування захисників держави і представників опозиції.

«Суди над звинуваченими у вбивстві Шеремета. Ганьба і договорняк між непрофесійними слідчими, недієздатними прокурорами і безсовісними суддями. Переслідування бойових генералів і захисників України за вигаданими справами, які розвалюються ще на столі у пінкертонів. Обшуки в партійному офісі і на одеському телеканалі. Лютий треш від ДБР зі спробою знищення бізнесу, що належить політичним конкурентам. І це на фоні повного ігнорування свавілля нових очільників держави і міцно закритих очей на корупцію і розтоптане законодавство», – зазначив Ар’єв.

Парламентар підкреслив, що призначення посадовців у правоохоронній системи має відбуватись прозоро, а не за принципом персональної відданості владі чи президенту.

«Можна створити нові структури. Можна написати нові закони. Можна провести ідеальні реформи законодавства для правоохоронців і судів, але поки не буде чесного і порядного наповнення для посад суддів, слідчих, прокурорів, детективів, змін не буде», – зауважив парламентар.

Ар’єв зазначив, що Україна знову стає на шляху історичного вибору між демократією і авторитаризмом і від активності суспільства залежить майбутнє держави.

Як повідомлялося, в телеграм-каналі «Трубу прорвало» було оприлюднено записи з розмовами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в його кабінеті, які свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються керівником Офісу Президента.

Труба назвав фейком оприлюднені аудіозаписи з його кабінету.