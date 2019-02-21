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    Стало відомо, скільки водії платитимуть за проїзд першим українським автобаном

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    <p><span class="main">Проект будівництва міжнародної магістралі через Львівщину</span></p> - Стало відомо, скільки водії платитимуть за проїзд першим українським автобаном

    Проект будівництва міжнародної магістралі через Львівщину

    Будівництво першої платної дороги зі Львова до Краковця розпочнеться у 2020 році

    Вартість проїзду першою в Україні платною дорогою зі Львова до польського Краковця буде не більше 7-10 євроцентів за 1 км.

    Про це заявив в. о. голови «Укравтодору» Славомір Новак, передає УНІАН

    «Ми маємо брати як орієнтир європейські ціни. Але всеж-таки в Україні буде трохи дешевше», - зазначив Новак.

    За словами керівника відомства, середня вартість будівництва автобану в Європі становить 10 млн євро за 1 км, а в Україні має бути дешевше.

    «В Україні, думаю, вийде не більш як 5-6 млн євро за 1 км. Тому ціна проїзду не буде більше ніж 7-10 євроцентів за 1 км», - сказав Новак.

    Нагадаємо, раніше в. о. голови «Укравтодору» Новак анонсував, що будівництво першої платної дороги зі Львова до Краковця розпочнеться у 2020 році.

    Також зазначимо, що на ремонт траси Київ – Одеса цьогоріч передбачено близько 700 млн грн.

    На початку січня міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав дві перешкоди для будівництва платних доріг в Україні.

    28 лютого 2018 року у парламенті проголосували законопроект №6766 про концесійні автошляхи.

    Пізніше  в. о. голови Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак заявив, що вартість проїзду по концесійній дорозі в Україні не повинна перевищувати 10 євроцентів.

    Як стало відомо наприкінці лютого 2018 року, першим українським автобаном стане траса від Львова до Польщі.

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