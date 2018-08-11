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    Стало відомо, скільки звернень до психологів зафіксували через цькування у школі

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    Стало відомо, скільки звернень до психологів зафіксували через цькування у школі

    «У школах України за рік 109 тисяч разів зверталися до психологів через цькування», — Міносвіти

    У 2017 році в українських школах було близько 109 тисяч звернень до психологів з приводу цькування. До психологів з цим зверталися як самі учні, так і батьки зі вчителями. Про це в ефірі «Громадського» повідомила генеральна директорка Директорату інклюзивної та позашкільної освіти міністерства освіти Лариса Самсонова.

    За її словами, 39% з усіх звернень було від дітей, 29% — від вчителів, ще 5% — від сторонніх людей, інші — від батьків.

    Самсонова наголосила, що статистика  повідомлень про булінг у школах збільшилася, однак вона не вважає це поганим.

    «Те, що збільшився цей показник, означає, що люди знають, що це булінг. А що далі з цим робити — ми вже маємо думати», — сказала генеральна директорка Директорату інклюзивної та позашкільної освіти.

    На думку психологині Катерини Данилевської, для вирішення проблеми зі цькуванням у школах має бути системне рішення по роботі з батьками, вчителями та самими учнями.

    «Було б добре, аби психологічна служба підтримувала і вчителів. А батькам треба змалку виховувати дітей в повазі до себе та інших, та напрацьовувати довірливі стосунки», — сказала Данилевська.

    За даними громадської організації STUDENA в 2018-му році в українських школах 63,9% учителів стикалися із цькуванням дітей у своєму класі, 51,3% випадків цькування відбуваються в середній школі. 

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