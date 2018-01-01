Сповідь бембі, або Булінг — це нормально

Чому ми виходимо з того, що цькування у школі – це не нормально?

Мовою оригіналу Чего ты кричишь? - произнес он. - Ты что же, не можешь быть один? Стыдись! (из м/ф «Бэмби», 1942 г.) Исходя из статистики (и опыта), в классе, в котором процветает буллинг, из 30 школьников один или два человека — мишени для постоянной травли (т.е. не от случая к случаю, а от года в год). Один или два—

Чому ми виходимо з того, що цькування у школі – це не нормально?

Мовою оригіналу

Чего ты кричишь? - произнес он. - Ты что же,

не можешь быть один? Стыдись!

(из м/ф «Бэмби», 1942 г.)

Исходя из статистики (и опыта), в классе, в котором процветает буллинг, из 30 школьников один или два человека — мишени для постоянной травли (т.е. не от случая к случаю, а от года в год). Один или два— агрессоры. Получается, существует очень небольшая вероятность того, что, повзрослев, о буллинге в блогах или фейсбуке напишут именно те, кто в школьные годы был наблюдателем. Может, со стороны виднее. Может, кто-то этим карму отрабатывает... А может, таким образом просто звёзды сошлись. Иными словами, зрители делятся прошлыми воспоминаниями, впечатлениями, пропуская их через призму собственных ощущений. Драматурги.

В буллинге нет ничего постыдного, ненормального. Нет ничего постыдного для агрессора, нет ничего постыдного для жертвы. Точнее, для тех, кого считают агрессором или жертвой, поскольку важно понимать, что роли, в таком явлении как буллинг, достаточно условны.

Почему мы исходим из того, что травля в школе — это не нормально? Что же тогда является нормальным и как мы это определяем, по каким критериям? Если есть такой справочник, который это чётко определяет, дайте почитать. Может, есть закон, кодекс, религия Нормы? Хорошо, что нет.

Явление буллинга закономерно для общества. Как минимум потому, что есть явление агрессии, разные её формы, причины и следствия, есть понятия «индивидуальные особенности личности», «характер» и «темперамент», существуют процессы межличностных отношений во всех их проявлениях, а ещё — разнообразие законов природы и эволюции, которым мы все подчиняемся, независимо от нашей воли и уровня сознательности.

Буллинг/моббинг — это индикатор, который сигнализирует нам о состоянии отношений в социальной группе/группах. Если говорить иначе, он показывает, что в школе, или в семье у школьника или учителя, происходит что-то, что находит своё проявление в травле, способствует её возникновению и развитию.

Травля — это всегда следствие. Роль жертвы — это следствие. Роль агрессора, наблюдателя — следствие. Травля — это система взаимоотношений. Заберите у данной системы одного из участников таких отношений — и она начнёт искать, кем заполнить его место. Именно поэтому невозможно искоренить явление буллинга точечно, адресно, работая с кем-то одним. Успешной будет только работа со всеми, кто, так или иначе, был вовлечён в эту систему отношений.

Травля — это вирус. Заразившись ним, ты не можешь «только наблюдать». Быть свидетелем явления травли хоть единожды может быть достаточно для того, чтобы стать соучастником травли и одновременно — носителем опасной и заразной болезни. Проявиться она может не сразу, со временем, в рамках совершенно других отношений...

В буллинге не бывает активных или пассивных ролей, хороших или плохих героев. Не бывает так, чтоб кому-то из его участников было хорошо. Не может быть такого, чтоб кто-то оставался равнодушен. Есть вовлечённые и не вовлечённые. Если ты вовлечён, значит, тебе уже плохо. Такова духовная природа человека. И это «плохо» находит в дальнейшём своё проявление. Чем тебе хуже — тем сильнее это проявление, тем быстрее или же интенсивнее оно себя выявляет. Это может происходить или сознательно, или в подсознании. И первое — лучше, чем второе. Легче бороться с видимым для глаз врагом, которого ты можешь различить и прочувствовать, нежели с тем, который съедает тебя изнутри. Отравляет твой дух в то время, когда ты боришься с монстрами, которых на самом деле нет. И потом, укрывшись за стенами могучей крепости от страхов, которые мучили тебя долгие годы, одиножды ты можешь понять, что остался наедине с тем, что эти страхи питало.

В завершение эдакого чуть философского пролога хочу пояснить, что я понимаю под словом «ненормально». Для упрощения (излагания, не понимания!) — в виде примеров. Ведь понятие нормы очень и очень относительное, на самом деле... Так вот.

Буллинг — это нормально.

Ненормально — когда ребёнка морально избивает родной человек.

Потребность проявлять свои эмоции, свою боль, в т.ч. через агрессию — это нормально.

Ненормально — когда учитель/учителя, школьная администрация своим авторитетом, выполняя свои прямые обязанности, не могут присечь любые проявления травли среди учеников.

Травля учителем ученика (в каком-либо проявлении) — это ненормально.

Терпеть издевательства со стороны школьников или учителей, не иметь возможности излить свой гнев, копить его годами в себе — ненормально.

Злиться на своих школьных обидчиков — нормально. При условии, если ты ребёнок. Винить себя в том, что тебя избрали жертвой, — неправильно. Копить свою злость, чтоб после отомстить тем, кто тебя унижал и кто молча наблюдал за унижениями, и не иметь возможности поделиться своей болью дома с родным человеком — это как? При условии, если ты ребенок.

Український інститут дослідження екстремізму та Інформаційне агентство «Главком» за підтримки Уповноваженого президента України з прав дитини презентують спеціальний проект з протидії булінгу в школі «Стоп шкільний терор» («Безпечна школа»)

Ми зібрали найкращих експертів з проблеми насилля у школі: дитячих та шкільних психологів, законодавців, керівників державних структур, що займаються проблемами дитинства, експертів з юриспруденції, науковців та громадських діячів, які поділяться практичними навичками та теоретичними знаннями зі способів протидії булінгу і порадять батькам і дітям, як протидіяти психологічному та фізичному насиллю в школі. Свої життєві історії, пов'язані із знущанням у школі, розкажуть також відомі люди, зірки шоу-бізнесу, політики та звичайні батьки, які змогли знайти рецепти протидії шкільному терору.

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