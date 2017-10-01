Цькування у школі – тест на життя

Як убезпечити дитину від комплексу жертви?

Стійкість до життєвих випробувань визначає які наслідки для дитини матиме цькування. Або дитина закриється, стане пасивною або ж навпаки – булінг стане стимулом до її активнішого розвитку. До таких висновків прийшли американські експерти з булінгу. Шкільні цькування неминучі. Більшість дітей переживають різні форми булінгу, тролінгу в якійсь

Булінг

Як убезпечити дитину від комплексу жертви?

Стійкість до життєвих випробувань визначає які наслідки для дитини матиме цькування. Або дитина закриється, стане пасивною або ж навпаки – булінг стане стимулом до її активнішого розвитку. До таких висновків прийшли американські експерти з булінгу.

Шкільні цькування неминучі. Більшість дітей переживають різні форми булінгу, тролінгу в якійсь момент свого життя. І питання у тому, чи такі шкільні знущання роздавлять дитину чи спровокують її розкриття. То чому деякі діти повністю розтоптані булінгом, а інші – ні?

Чи існує якась людська риса чи властивість, яка захищає дитину від булінгу чи кібербулінгу?

І відповідь ствердна. Ця риса називається «стійкість» або здатність «відбиватися» і успішно адаптуватися до стресових ситуацій.

Опубліковане дослідження з університету Атлантік штату Флоріда і університету штату Вісконсін в О-Клер, зокрема вказує як стійкість відрізняє дітей, які страждають та набувають комплекс жертви під час знущань від тих, хто навпаки - благополучно розвивається, коли зіштовхується з незгодами.

Важливу роль, вказують дослідники, відіграє те чи дозволить сама дитина, щоб їй нашкодили у випадку булінгу. Несподівано, але здатність бути стійкою досягається як природним шляхом, так і шляхом виховання.

Дослідники висунули гіпотезу, що стійка дитина значно менше стає ціллю для булінгу як в школі, так і в Інтернеті.

Для підтверджень цієї концепції, вчені використовували перевірену біопсихосоціальну шкалу, яка показує зв'язок між стійкістю та пережитим булінгом чи кібербулінгом. До шкали входять такі твердження: «Я можу ладнати з усіма, що трапляється на моєму життєвому шляху», «Невдача не відбиває в мене бажання йти далі», «Спроби впоратися зі стресом роблять мене сильнішим».

На підставі національно-репрезентативної вибірки було опитано 1204 дітей від 12 до 17 років, які проживають у США. Результати дослідження показали, що школярів з підвищеним рівнем стійкості в школі або в Інтернеті рідше залякували. А у тих, кого залякували, стійкість служила буфером, що захищає їх від негативного впливу.

«Стійкість є потужним захисним фактором, який допомагає дитині не звертати увагу, або зменшує вплив цькування», - зазначив Самеер Хінджая, автор дослідження, професор у Школі кримінології та кримінального правосуддя , і співдиректор Центру досліджень Cyberbullying.

«Стійкі діти – це ті, хто з різних причин краще здатні протистояти зовнішнім тискам і невдачам і булінг менш негативно впливає на них, ніж на їх менш стійких однолітків, коли вони зіштовхуються з переслідуваннями».

Вчені сподіваються, що дані їх дослідження привернуть увагу шкіл, сімей та усього суспільства до дітей, над якими знущаються у школах.

«Ми хочемо, щоб діти розвивали в собі навички, які їм необхідні для вирішення проблем. Адже суспільство рідко допомагає їм вирішувати загострення так, щоб нове покоління зростало з усвідомленням здатності їх вирішити», - заявив Хінджая. «Натомість ми прагнемо постійно захищати та ізолювати дітей від проблем – замість того, щоб посилювати їхню впевненість у собі, спроможність до вирішення проблем».

Джерело: eurekalert.org

Джерело: