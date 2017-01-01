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    Чи можна зупинити насилля в українських школах?

    Дослідження «Стоп шкільний терор»: як допомогти нашим дітям
    Представники Інституту Олег Зарубінський, Богдан Петренко та Юлія Чудновець презентували дослідження «Стоп шкільний терор». Дивитися з 6.18. Читайте також:  Лише 17 хвилин спілкування на день. Ви вважаєте, що вашу дитину виховає інтернет? Stop-булінг. Три проблеми батьків, які впливають на дитячу агресію
    • Сьогодні, 11:51
    • Розсилка

    Дослідження «Стоп шкільний терор»: як допомогти нашим дітям

    Представники Інституту Олег Зарубінський, Богдан Петренко та Юлія Чудновець презентували дослідження «Стоп шкільний терор».
    Дивитися з 6.18.

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    Джерело: zik.ua

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