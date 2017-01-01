Чи можна зупинити насилля в українських школах?

Дослідження «Стоп шкільний терор»: як допомогти нашим дітям

Представники Інституту Олег Зарубінський, Богдан Петренко та Юлія Чудновець презентували дослідження «Стоп шкільний терор». Дивитися з 6.18. Читайте також: Лише 17 хвилин спілкування на день. Ви вважаєте, що вашу дитину виховає інтернет? Stop-булінг. Три проблеми батьків, які впливають на дитячу агресію