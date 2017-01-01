Чи можна зупинити насилля в українських школах?
- Сьогодні, 11:51
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Дослідження «Стоп шкільний терор»: як допомогти нашим дітям
Представники Інституту Олег Зарубінський, Богдан Петренко та Юлія Чудновець презентували дослідження «Стоп шкільний терор».
Дивитися з 6.18.
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Джерело: zik.ua