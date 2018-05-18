Стало відомо, які країни невдовзі можуть стати членами Євросоюзу

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У ЄС підкреслили «беззастережну підтримку європейських перспектив» кілької країн

Лідери країн-членів Європейського Союзу напередодні підтвердили європерспективи країн Західних Балкан, інформує Deutsche Welle.

При цьому відповідна декларація передбачає насамперед зближення цих країн з Європейським Союзом, а не швидкий вступ до ЄС, пише видання.

У документі підкреслено «беззастережну підтримку європейських перспектив» Сербії, Чорногорії, Македонії, Албанії, Косова та Боснії і Герцеговини. У тексті декларації вітається відданість країн Західних Балкан демократії, верховенству права, повазі до прав людини та прав національних і етнічних меншин. Також вказується на досягнуті успіхи в боротьбі з корупцією й організованою злочинністю.

Документом пропонується тісніша співпраця у низці сфер, зокрема, у протистоянні «дезінформації та іншим гібридним видам діяльності».

Сам текст документа не містить виразу «західнобалканські країни», натомість йдеться про «західнобалканських партнерів» ЄС. Крім того, декларацію не ухвалили разом із західнобалканськими країнами - останні лише приєдналися до неї. Це пов'язано з тим, що не всі країни-члени ЄС визнали незалежність Косова від Сербії. До таких належать Іспанія, Греція, Румунія, Словаччина та Кіпр. Так само через прагнення Каталонії до відокремлення, як зазначається, на саміті ЄС і Західних Балкан не було прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя.