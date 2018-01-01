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    Старший син Фіделя Кастро скоїв самогубство

    68-річний Кастро-молодший був відомий як «Фіделіто» через його особливу схожість з батьком
    Офіційна кубинська газета «Гранма» повідомила 1 лютого, що старший син колишнього лідера Куби Фідель Кастро Діас-Баларт, «який протягом декількох місяців відвідував кількох лікарів через стан глибокої депресії, покінчив життя самогубством». 68-річний Кастро-молодший був відомий як «Фіделіто» через його особливу
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    Фідель Кастро
    Фідель Кастро

    68-річний Кастро-молодший був відомий як «Фіделіто» через його особливу схожість з батьком

    Офіційна кубинська газета «Гранма» повідомила 1 лютого, що старший син колишнього лідера Куби Фідель Кастро Діас-Баларт, «який протягом декількох місяців відвідував кількох лікарів через стан глибокої депресії, покінчив життя самогубством».

    68-річний Кастро-молодший був відомий як «Фіделіто» через його особливу схожість з батьком, у якого, згідно з офіційною інформацією, було 11 дітей.

    Державні ЗМІ Куби написали, що він був науковим радником Державної ради, віце-президентом Академії наук Куби, а також сином першої дружини Фіделя Кастро Мірти Діас-Баларт.

    Фідель Кастро керував комуністичною Кубою протягом десятиліть. Він помер 25 листопада 2016 року у віці 90 років.

    Куба смерть Кастро самогубство
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