Стартувало голосування за склад Ради громадського контролю НАБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання Ради громадського контролю НАБУ, 2018 рік

Список кандидатів до складу Ради при НАБУ та інформація про них розміщені на сайті НАБУ

Сьогодні, 29 травня, о 9 ранку розпочалося відкрите рейтингове інтернет-голосування за кандидатів до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України (РГК). Голосування триватиме на сайті НАБУ до 21:00.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

До участі у голосуванні допускають громадян, які проживають на території України. Одна людина може проголосувати 1 раз та не більше ніж за 15 кандидатів. Кожному учаснику голосування для голосування відведено 15 хвилин.

Список кандидатів до складу РГК при НАБУ та інформація про них розміщені на сайті НАБУ.

Для того, щоб зробити вибір, потрібно:

перейти на сторінку голосування; натиснути кнопку «Розпочати голосування», пройти тест та погодитися з умовами голосування; вказати електронну адресу — на неї буде надіслано код підтвердження, який необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування; вказати номер мобільного телефону (український GSM-оператор), на який буде надіслано sms-повідомлення з кодом. Цей код необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування; обрати кандидатів (не більше ніж 15), поставивши позначки навпроти їх прізвищ, і натиснути кнопку «Проголосувати».

«Якщо з технічних причин ви не встигнете проголосувати, спробу можна повторити 5 хвилин потому. Захист процесу голосування від зовнішнього втручання забезпечуватиме Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, а моніторинг процесу голосування — ГО «Електронна демократія»», — додають у НАБУ.

Там додають, що при інтернет-голосуванні за членів РГК неодноразово спостерігалися випадки блокування поштовим сервісом yahoo.com листів з кодом підтвердження за підозрою у спам-розсилці.

«НАБУ зверталося до представників вказаного сервісу, однак політика yahoo.com щодо блокування листів не змінилася. Відтак, для запобігання можливих проблем у голосуванні, радимо скористатися іншими поштовими сервісами», — зазначають у відомстві.

Відповідно до закону «Про Національне антикорупційне бюро України», Рада громадського контролю утворюється у складі 15 людей. Її завдання — забезпечувати прозорість та цивільний контроль за діяльністю НАБУ.