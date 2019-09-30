Ставчук призначена заступником Оржеля



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Згідно з даними декларації за 2018 рік, Ставчук задекларувала 400 тис. гривень доходу від основного виду діяльності

Кабінет міністрів призначив Ірину Ставчук на посаду заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля.

Згідно з даними декларації за 2018 рік, поданої Ставчук як кандидаткою на цю посаду, вона задекларувала 400 тис. гривень доходу від основного виду діяльності.

Також Ставчук задекларувала 90 тис. гривень і 9 тис. доларів, розміщених на банківських рахунках, автомобіль Kia Soul (2011 року випуску) вартістю 160 тис. гривень, власником якого є її чоловік.

До декларації також було внесено три квартири, при цьому вартість нерухомості не вказано.

Раніше Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Тетяну Максимець, заступників міністра Михайла Близнюка, Юлію Підкоморну та Анатолія Корзуна.

До слова, Кабінет міністрів України звільнив голову Державної аудиторської служби Лідію Гаврилову, яку антикорупційні органи звинувачують у декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень.

Джерело: Українські новини