Шмигаль допустив повний локдаун на новорічні свята

Уряд готується до всіх можливих сценаріїв, включно з карантином на зимові свята

Кабінет міністрів може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята, хоча зараз введення більш жорстких заходів поки не розглядається.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на початку уряд оцінить результативність карантину вихідного дня, і на базі отриманих даних пізніше ухвалюватиме рішення.

«Ми готуємось до всіх можливих сценаріїв, включаючи до введення карантину на зимові свята. Наразі вся країна у помаранчевій зоні, діє карантин вихідного дня і це зважена альтернатива жорстким карантинним заходам і обмеженням», – сказав Шмигаль.

Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов також допустив локдаун на новорічні свята через ситуацію з коронавірусом в Україні.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив загальний карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.