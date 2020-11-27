Лікувати Covid-19 не так і дорого, якщо лікар і пацієнт мислять критично, – інфекціоніст

Дребот додає, що люди не готові критично мислити та слухати, що їм рекомендують лікарі

Пацієнти підписують спеціальну угоду про те, що вони не проти купувати лише деякі препарати

Дитячий інфекціоніст вищої категорії Мелітопольської міської дитячої лікарні Надія Дребот розповіла про суму, яку доводиться доплачувати пацієнту за лікування коронавірусу з власної кишені.

В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначила, що пацієнти підписують спеціальну угоду про те, що вони не проти купувати деякі препарати:

«Проте основні препарати й кисень у нас є. Тому, за великим рахунком, якщо і лікар, і пацієнт виявляють критичне мислення, то витрачається не дуже багато коштів. Є протокол лікування, але всі лікарі зараз дають свої рекомендації. При чому ці рекомендації бувають досить абсурдними», – зазначила вона.

За словами Дребот, така поведінка фахівців пов’язана з певною хибною схемою лікування, яка передається з рук в руки, з уст в уста.

«Існує дуже багато хаотичних інформаційних потоків щодо «планів лікування», за які люди відразу ж хапаються. Я інколи читаю в соцмережах: «Вот нам семейний доктор посоветовала, такая хорошая. И вот мы эту схему раздаем всем, и все, кто по ней пролечился, она помогла». Врахуйте: 80% людей хворіють легкими формами коронавірусної інфекції. І зі схемою, чи без неї вони б легко одужали. Але ця «схема» пішла в народ», – зазначила лікарка.

Крім того, Дребот додала, що «часто втомлений сімейний лікар, який веде десятки пацієнтів кожен день і кожну ніч, на якого тиснуть пацієнти із вимогами виписати антибіотики, просто бере і виписує».

«Є, на жаль, когорта лікарів, які справді свято вірять в те, що антибіотики з першого-другого дня реально потрібні. І ця когорта хоч і невелика, зате агресивно домінуюча. Серед адептів такого підходу є і керівники системи охорони здоров’я, які роздають наліво і направо такі рекомендації: «ви маєте так лікувати, бо так має бути, і все». Нещодавно чула, як пацієнтка, яку привезла швидка, бідкалася, що, мовляв, «от ми на 6 тис. накупили медикаментів». Потім виявилося, що це не сімейний лікар їй призначив, а хтось зі знайомих порадив, і що це взагалі не їй радили, а її чоловікові. А вона їх купила і привезла мішок непотрібних пігулок із собою», – наголосила інфекціоніст.

Нагадаємо, що Шмигаль допустив повний локдаун на новорічні свята.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов також допустив локдаун на новорічні свята через ситуацію з коронавірусом в Україні.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.