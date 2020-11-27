Данілов про пандемію в Україні: Є два сценарії розвитку подій

Система моніторингу Радбезу дозволяє на два місяці вперед спрогнозувати ситуацію з пандемією в Україні

Рада національної безпеки і оборони має оптимістичний і песимістичний сценарії розвитку ситуації з коронавірусом в Україні. Про це заявив секретар Радбезу Олексій Данілов в інтерв'ю Фокусу.

Зокрема, за оптимістичним сценарієм вже в середині грудня можна вийти на позитивну динаміку поширення COVID-19. Але це передусім залежить від поведінки громадян.

«За умови дотримання рекомендацій в середині грудня можемо вийти на позитивну динаміку. Епідемію можна зупинити, якщо кожен з нас буде перебувати в умовах особистого карантину – зведе до мінімуму кількість контактів, буде користуватися всіма засобами захисту», – сказав Данілов.

Секретар Радбезу не став уточнювати, що передбачає песимістичний сценарій розвитку подій.

Він додав, що система моніторингу Радбезу, яка працює з використанням штучного інтелекту, дозволяє на два місяці вперед спрогнозувати ситуацію по всій країні і по окремих регіонах.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Володимир Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив загальний карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.

19 листопада президент Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.