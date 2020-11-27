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    У світі

    У Британії після запровадження локдауну сповільнилася епідемія Covid-19

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    <p>Кількість нових випадків зараження коронавірусом в Британії щодня скорочується</p> - У Британії після запровадження локдауну сповільнилася епідемія Covid-19

    Кількість нових випадків зараження коронавірусом в Британії щодня скорочується

    Вперше за три тижні локдауну скоротилася кількість хворих на Covid-19, які заражають інших

    Епідемія Covid-19 у Великій Британії вперше сповільнилася на тлі тритижневого загальнонаціонального локдауну.

    Про це пише The Telegraph.

    Повідомляється, що за даними уряду Британії, вперше за три тижні локдауну коефіцієнт R впав нижче 1. Це означає, що скоротилася кількість хворих на Covid-19, які заражають інших.

    Зокрема, кількість нових випадків зараження щодня скорочується, а коефіцієнт R складає від 0,9 до 1. Тобто, кожні 10 інфікованих інфікують від 9 до 10 осіб. Минулого тижня коефіцієнт був в діапазоні 1,0-1,1.

    Втім, в країні існують регіональні відмінності. Кількість інфекцій не росте або зростає в Лондоні і південно-східній Англії, але падає на північному заході і північному сході, де раніше був найвищий рівень інфікування.

    До слова, Британія заявила про найбільший за 300 років спад економіки.

    Нагадаємо, влада Британії запланувала послабити карантин перед Різдвом.

    В Україні за минулу добу 26 листопада виявили 16 218 нових хворих на коронавірус. Через хворобу за добу померли 192 людей, попередньої доби (229), а одужали – 8 843 осіб (9 617).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      693407
    • Хворіють
      355260
    • Одужали
      326238
    • Померли
      11909

    За весь час пандемії в Україні: захворіло – 693 407 осіб, одужало – 326 238 осіб, летальних випадків – 11 909, проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.

    Теги: здоров'я медицина Велика Британія епідемія карантин коронавірус
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