У Британії після запровадження локдауну сповільнилася епідемія Covid-19

Вперше за три тижні локдауну скоротилася кількість хворих на Covid-19, які заражають інших

Епідемія Covid-19 у Великій Британії вперше сповільнилася на тлі тритижневого загальнонаціонального локдауну.

Про це пише The Telegraph.

Повідомляється, що за даними уряду Британії, вперше за три тижні локдауну коефіцієнт R впав нижче 1. Це означає, що скоротилася кількість хворих на Covid-19, які заражають інших.

Зокрема, кількість нових випадків зараження щодня скорочується, а коефіцієнт R складає від 0,9 до 1. Тобто, кожні 10 інфікованих інфікують від 9 до 10 осіб. Минулого тижня коефіцієнт був в діапазоні 1,0-1,1.

Втім, в країні існують регіональні відмінності. Кількість інфекцій не росте або зростає в Лондоні і південно-східній Англії, але падає на північному заході і північному сході, де раніше був найвищий рівень інфікування.

До слова, Британія заявила про найбільший за 300 років спад економіки.

Нагадаємо, влада Британії запланувала послабити карантин перед Різдвом.

В Україні за минулу добу 26 листопада виявили 16 218 нових хворих на коронавірус. Через хворобу за добу померли 192 людей, попередньої доби (229), а одужали – 8 843 осіб (9 617).

Коронавірус в Україні

Всього 693407

Хворіють 355260

Одужали 326238

Померли 11909

Копіювати код для вставки

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 693 407 осіб, одужало – 326 238 осіб, летальних випадків – 11 909, проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.