У Британії після запровадження локдауну сповільнилася епідемія Covid-19
Кількість нових випадків зараження коронавірусом в Британії щодня скорочується
Вперше за три тижні локдауну скоротилася кількість хворих на Covid-19, які заражають інших
Епідемія Covid-19 у Великій Британії вперше сповільнилася на тлі тритижневого загальнонаціонального локдауну.
Про це пише The Telegraph.
Повідомляється, що за даними уряду Британії, вперше за три тижні локдауну коефіцієнт R впав нижче 1. Це означає, що скоротилася кількість хворих на Covid-19, які заражають інших.
Зокрема, кількість нових випадків зараження щодня скорочується, а коефіцієнт R складає від 0,9 до 1. Тобто, кожні 10 інфікованих інфікують від 9 до 10 осіб. Минулого тижня коефіцієнт був в діапазоні 1,0-1,1.
Втім, в країні існують регіональні відмінності. Кількість інфекцій не росте або зростає в Лондоні і південно-східній Англії, але падає на північному заході і північному сході, де раніше був найвищий рівень інфікування.
До слова, Британія заявила про найбільший за 300 років спад економіки.
Нагадаємо, влада Британії запланувала послабити карантин перед Різдвом.
В Україні за минулу добу 26 листопада виявили 16 218 нових хворих на коронавірус. Через хворобу за добу померли 192 людей, попередньої доби (229), а одужали – 8 843 осіб (9 617).
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Всього693407
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Хворіють355260
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Одужали326238
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Померли11909
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 693 407 осіб, одужало – 326 238 осіб, летальних випадків – 11 909, проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.