Аваков запропонував ввести тотальний локдаун на чотири тижні

Міністр переконаний, що уряд буде розглядати введення локдауну найближчими днями

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів. Про це він заявив в ефірі Україна 24.

«Моя точка зору стоїть - радикальний локдаун, негайно...Тривалістю три або чотири тижні. І дай бог, щоб ми виходили до Нового року з локдауна в гарному настрої та з хорошими цифрами. Переконаний, що уряд буде розглядати це найближчими днями», - додав Аваков.

Міністр додав, що мова йде про великі системні ризики для здоров'я українців.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов також допустив локдаун на новорічні свята через ситуацію з коронавірусом в Україні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив загальний карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.