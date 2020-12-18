Степанов стверджує, що більше половини ковідних ліжок оснащені киснем

Міністр запевняє, що в Україні станом на ранок 18 грудня є 22 016 в ільних ліжок з киснем

Глава МОЗ розповів, скільки ліжок в лікарнях вільні на сьогоднішній день

В українських лікарнях близько 59% з 63,68 тис. ліжок, виділених для пацієнтів з коронавірусом, оснащені киснем. Про це під час ранкового брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Зараз в установах охорони здоров'я у нас 63,68 тис. ліжок відведено для коронавірусних хворих, з них 37,308 забезпечені або централізованою подачею кисню, або біля цих ліжок знаходиться кисневий концентратор. Загальна забезпеченість складає 58,6%», - заявив міністр.

За його словами, на даний момент в лікарнях вільні 22 016 ковідних ліжок.

Також стало відомо, що на порятунок «ковідних» хворих на Київщині у середньому використовують 2,8 тис. літрів кисню за добу. У перерахунку йдеться про 70 балонів.

За минулу добу в Україні коронавірус діагностували у 12 630 осіб. Одужали 12 866 осіб, померло - 260.

Найбільше випадків зараження коронавірусом вчора виявили у Києві, Запорізькій, Одеській, Київській і Черкаській областях.

Зокрема у Києві за добу коронавірус діагностували у 1658 осіб. У Запорізькій області зареєстрували 1022 випадки захворювання. В інших областях - менше тисячі хворих в кожній.

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