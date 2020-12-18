На порятунок «ковідних» хворих на Київщині йде майже 3 тис. л кисню за добу
На Київщині наразі кисневу підтримку отримують 1096 хворих на коронавірус
У медичних закладах Київської області для підтримки хворих на коронавірус в середньому використовують 2,8 тис. літрів кисню за добу. У перерахунку йдеться про 70 балонів.
Про це повідомив очільник обласної державної адміністрації Василь Володін.
«Наразі кисневу підтримку отримують 1096 «ковідних» пацієнтів. При цьому маємо 883 ліжка з киснем у резерві. Для їх забезпечення використовуємо як централізовану мережу, так і концентратори. Останніх лише в грудні закупили 247 одиниць», – розповів він.
Володін уточнив, що роботи з розширення кисневої мережі продовжуються.
Відтак у п’ятьох госпітальних базах Київщини встановлять 171 додаткову точку доступу до кисню. Окрім цього, у лікарні планують поставити ще 507 нових концентраторів.
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Нагадаємо, від початку епідемії станом на 18 грудня в Київській області зафіксовано 51588 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 922 нових хворих. Загалом одужали від коронавірусу 23476 осіб (за добу 991), померли 859 людей (за добу 10).