Стівен Кінг хоче написати роман про коронавірус

«Король жахів» планує описати події 2020 року у книзі

Пандемія Covid-19 сколихнула весь світ, і прямо чи опосередковано стала темою для багатьох фільмів, серіалів та літературних творів. Про свої плани написати роман про коронавірус розповів і письменник Стівен Кінг, відомий як «Король жахів».

У вівторок, 3 серпня, письменник взяв участь у шоу The View з популярною американською телеведучою та акторкою Вупі Голдберг. На ньому Стівен Кінг представив свою нову книгу під назвою «Біллі Саммерс», яка вийшла у продаж того ж дня, а також поділився найближчими творчими планами.

Зокрема Стівен Кінг розповів, що пандемія дещо повпливала на зміст його нового роману. Зокрема, він переніс події книги з 2020 на 2019 рік для більшої правдивості. За сюжетом його герої вирушали у круїз, але в реальному житті у 2020 році вони не змогли б цього зробити через епідемію.

Окрім того, письменник розказав, що хотів би написати цілий роман про нинішню пандемію.

«Я хочу написати книгу, яка буде присвячена безпосередньо коронавірусу. Я хочу взяти події 2020 року і подивитися, як вони покажуть себе у книзі. Це буде важко», – поділився планами Стівен Кінг.

Нагадаємо, раніше американський письменник Стівен Кінг сказав, що люди зараз почувають себе, як в одному з його романів, зокрема, йдеться про твір «Протистояння» (англ. The Stand, 1978) – постапокаліптичний роман Стівена Кінга, який розповідає про пандемію, що вбила практично все населення світу, і про протистояння небагатьох вцілілих після її припинення.

Читайте також: