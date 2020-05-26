Екранізація роману Кінга «Протистояння»: у мережі з’явилися перші кадри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кадр з майбутньої екранізації роману Стівена Кінга «Протистояння»

Точна дата виходу нового серіалу наразі невідома

В інерненті з’явилися перші кадри з майбутньої серіальної адаптації роману Стівена Кінга «Протистояння». Зображення опублікало видання Vanity Fair.

Режисер, продюсер і сценарист серіалу – Джош Бун, який зняв «Нових мутантів». Серед акторів: Олександр Скарсгард, Хізер Грем, Нат Вулф, Джеймс Марсден, Ембер Херд, Вупі Голдберг та інші.

Кадри з майбутньої екранізації роману Стівена Кінга «Протистояння»

Кадри з майбутньої екранізації роману Стівена Кінга «Протистояння»

Кадри з майбутньої екранізації роману Стівена Кінга «Протистояння»

Точну дату виходу нового серіалу поки не повідомляють, але очікується, що він з’явиться до кінця року.

Це вже друга серіальна екранізація роману «Протистояння». Перша вийшла ще у 1994 році, а сценарій до неї написав сам Стівен Кінг. Також на основі роману створили й однойменний комікс.

Нагадаємо, американський письменник Стівен Кінг сказав, що люди зараз почувають себе, як в одному з його романів, зокрема, йдеться про твір «Протистояння» (англ. The Stand, 1978) – постапокаліптичний роман Стівена Кінга, який розповідає про пандемію, що вбила практично все населення світу, і про протистояння небагатьох вцілілих після її припинення.

Зазначимо, у першій частині роману «Протистояння» розповідається про те, як із секретної лабораторії міністерства оборони США в результаті трагічної випадковості виривається на свободу небезпечний вірус — винятково заразний і летальний штам грипу, створений як біологічна зброя. Усі співробітники лабораторії гинуть, але одному з них – Чарльзу Дю Кемпіону (англ. Charles D. Campion) — вдається вивести себе та свою сім'ю за кордони штату. Він не підозрює, що є зараженим й інфікує всіх, з ким контактує, а ті, в свою чергу — всіх, з ким вони контактують. Армія намагається ізолювати заражену зону не цураючись розстрілів беззбройних людей, але ці зусилля пропадають марно — «супергрип», названий журналістами «Капітаном Шустриком», лавиноподібно розповсюджується країною і виходить з її межі. Лише 0,6 % людей не піддаються зараженню; усі зараженні вмирають. Кінг через призму декількох особистих трагедій описує розпад суспільства, вибухи насильства, неспроможність влади й армії зупинити пандемію і, зрештою, загибель практично всього людства. Гинуть і багато вцілілих, які не в силах змиритися з втратою коханих або будучи неспроможними вижити в новому світі, де про себе доводиться піклуватися самому.

Друга частина роману «На кордоні» (англ. On the Boarder), присвячена подорожі країною вцілілих (як персонажів першої частини роману, так і нових героїв), які поступово збираються в одну групу.

У третій частині, яка називається, «Протистояння» обидва табори дізнаються про існування один одного й усвідомлюють, що загрозою для виживання є той «другий» табір. Таким чином «добро» протиставляється «злу».