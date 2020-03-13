У Чернівецькій області з підозрою на коронавірус госпіталізували ще одну жінку, яка приїхала з Італії



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Чернівецька обласна клінічна лікарня

Жінка має ознаки інфекційного захворювання і перебувала в Італії

У Чернівецькій області з підозрою на захворювання коронавірусом Covid-19 госпіталізували ще одну жінку, яка повернулася 8 березня з Італії, повідомляє прес-служба Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА).

«Сьогодні, 13 березня, до обласної клінічної лікарні з підозрою на коронавірус госпіталізовано ще одну буковинку. Жінка має ознаки інфекційного захворювання і перебувала в Італії. Вона повернулася додому 8 березня», - зазначено в повідомленні ОДА на сторінці у Facebook.

Також в інфекційному відділенні перебуває дружина буковинця, у якого вчора, 12 березня, було діагностовано коронавірус.

Отже, станом на 13:00 13 березня в області є два підтверджених випадки інфікування коронавірусом. Загалом до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні з підозрою на захворювання госпіталізовано шістьох осіб.

Зазначимо, станом на 13 березня в Україні були зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

Згодом стало відомо, що стан мешкануи Житомирщини різко погіршився, пацієнтку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запроваджують надзвичайний стан.

На початку березня в Україні було зареєстровано перший випадок коронавірусної інфекції в Чернівецькій області.

Як повідомлялося, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус пандемією.

Кабінет міністрів запровадив із 12 березня по 3 квітня в Україні карантин для запобігання поширенню коронавірусу, який забороняє проведення масових заходів за участю 200 і більше осіб.