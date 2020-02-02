Стівен Кінг припиняє користуватися Facebook через фейки



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Стівен Кінг припинив використовувати Facebook через фейки у політичній рекламі

Стівен Кінг не користуватиметься Facebook через фейки у політичній рекламі

Американський письменник Стівен Кінг заявив, що не користуватиметься Facebook через фейки у політичній рекламі.

Про це він написав у Twitter.

«Я виходжу з Facebook. Не комфортно від безлічі недостовірної інформації в політичній рекламі, я не впевнений у її здатності захищати конфіденційність користувачів», —, зазначив Кінг.

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like. — Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020

Він додав, що всі охочі можуть слідкувати за ним у Twitter.

Нагадаємо, Facebook розкритикували, в тому числі з боку співробітники компанії за те, що компанія дозволила політикам брехати в рекламі, в той час, коли Twitter вирішив взагалі заборонити політичну рекламу. Так, компанія не перевірила факти, які публікували політики у своїй рекламі. 9 січня Facebook заявив, що критику почув, але правила не змінить.