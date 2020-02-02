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    Стівен Кінг припиняє користуватися Facebook через фейки

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    Стівен Кінг припинив використовувати Facebook через фейки у політичній рекламі - Стівен Кінг припиняє користуватися Facebook через фейки
    Стівен Кінг припинив використовувати Facebook через фейки у політичній рекламі

    Стівен Кінг не користуватиметься Facebook через фейки у політичній рекламі

    Американський письменник Стівен Кінг заявив, що не користуватиметься Facebook через фейки у політичній рекламі.

    Про це він написав у Twitter.

    «Я виходжу з Facebook. Не комфортно від безлічі недостовірної інформації в політичній рекламі, я не впевнений у її здатності захищати конфіденційність користувачів», —, зазначив Кінг.

    Він додав, що всі охочі можуть слідкувати за ним у Twitter.

    Нагадаємо, Facebook розкритикували, в тому числі з боку співробітники компанії за те, що компанія дозволила політикам брехати в рекламі, в той час, коли Twitter вирішив взагалі заборонити політичну рекламу. Так, компанія не перевірила факти, які публікували політики у своїй рекламі. 9 січня Facebook заявив, що критику почув, але правила не змінить.

    Facebook Twitter соціальні мережі письменник
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