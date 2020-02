Стівен Кінг припиняє користуватися Facebook через фейки

Стівен Кінг не користуватиметься Facebook через фейки у політичній рекламі

Американський письменник Стівен Кінг заявив, що не користуватиметься Facebook через фейки у політичній рекламі.

Про це він написав у Twitter.

«Я виходжу з Facebook. Не комфортно від безлічі недостовірної інформації в політичній рекламі, я не впевнений у її здатності захищати конфіденційність користувачів», —, зазначив Кінг.

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.