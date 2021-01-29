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    Сто мільярдів доларів за 20 років. Стало відомо, скільки грошей Кремль витратив на підкорення України

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    Росія витратила понад 600 млрд доларів для підтримки лояльних режимів за кордоном - Сто мільярдів доларів за 20 років. Стало відомо, скільки грошей Кремль витратив на підкорення України
    Росія витратила понад 600 млрд доларів для підтримки лояльних режимів за кордоном
    Фото з відкритих джерел

    Зі $103 мільярди витрачених Росією на створення проросійського лобі в Україні, $32 млрд отримали сепаратистькі регіони

    Російська влада за останні 20 років витратила на підкорення України $103 мільярди, (йдеться про період до 2014 року), $32 мільярди – на сепаратистські регіони. Про це пише російська «Нова газета» з посиланням на відомості з відкритих джерел й інформацію від російських чиновників.

    Зазначається, що Білорусь отримала $109 мільярдів, а загалом із державного бюджету на підтримку дружніх режимів в інших країнах і геополітичні проекти пішло $609 мільярдів, близько трильйона доларів осіли в офшорах.

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    За даними «Нової газети», 224 мільярда доларів російська влада витратила на енергетичні проєкти, на кшталт «Північного потоку – 2» або «Турецького потоку». Експерти, опитані виданням, вважають, що вони навряд чи окупляться, оскільки є «політично мотивованими», а більша частина коштів на їхню реалізацію пішла в «кишеню» підрядникам.

    Сама Москва заперечує звинувачення, що, наприклад, за допомогою «Північного потоку – 2» вона прагне до політичного впливу на ЄС, і називає газопровід виключно економічним проєктом.

    Крім того, за останні 20 років Росія пробачила боргів на $116 мільярдів, з них 20 мільярдів – африканським країнам, 12 мільярдів – Ірану, 11 – Північній Кореї.

    Журналісти «Нової газети» підрахували, що на гроші, які за 20 років російська влада витратила на геополітику, можна було б побудувати 15 тисяч нових лікарень або покласти на накопичувальний рахунок кожного дорослого росіянина по 400 тисяч рублів.

    Як повідомлялося, Путіну вже складно виконувати публічні функції глави держави ‒ розвідка.

    Раніше окремі ЗМІ повідомляли про проблеми зі здоров'ям у Путіна.

    Як повідомлялося, українська розвідка визнала Росію головною загрозою національній безпеці.

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      Теги: Білорусь Росія ЗМІ Путін гроші Україна влада
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