Путін активізує війну проти України, якщо під ним почне хитатися трон

Нові санкції проти Росії можуть остаточно добити її кризову економіку

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«Россия, матушка, забери Донбасс домой»

Маргарита Симоньян предложила присоединить регион Украины на форуме в Донецке».

Видимо сильно у Путина припекает. Решил сменить повестку. Новой волной урапатриотической истерии перебить протестную волну, поднятую делом Навального и дворцовыми разоблачениями. В качестве козла-провокатора, ведущего других на очередную бойню, используется русская патриотка мадам Симонян.

Пока все это – просто отвлекающий информационный маневр. Однако Путин, если трон под ним совсем зашатается, может и к реальным действиям перейти, активизировать войну против Украины.

Сделает себе только хуже. Народ по второму кругу телепатриотическое де*ьмо есть не будет. А вот новые санкции за агрессию вполне реальны и могут окончательно добить кризисную экономику.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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