Путін активізує війну проти України, якщо під ним почне хитатися трон
Нові санкції проти Росії можуть остаточно добити її кризову економіку
Мовою оригіналу
Из новостей:
«Россия, матушка, забери Донбасс домой»
Маргарита Симоньян предложила присоединить регион Украины на форуме в Донецке».
Видимо сильно у Путина припекает. Решил сменить повестку. Новой волной урапатриотической истерии перебить протестную волну, поднятую делом Навального и дворцовыми разоблачениями. В качестве козла-провокатора, ведущего других на очередную бойню, используется русская патриотка мадам Симонян.
Пока все это – просто отвлекающий информационный маневр. Однако Путин, если трон под ним совсем зашатается, может и к реальным действиям перейти, активизировать войну против Украины.
Сделает себе только хуже. Народ по второму кругу телепатриотическое де*ьмо есть не будет. А вот новые санкции за агрессию вполне реальны и могут окончательно добить кризисную экономику.
Джерело: блог Ігора Ейдмана