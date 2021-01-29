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    Думки вголос

    Путін активізує війну проти України, якщо під ним почне хитатися трон

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Путін активізує війну проти України, якщо під ним почне хитатися трон

    Нові санкції проти Росії можуть остаточно добити її кризову економіку

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    Из новостей:

    «Россия, матушка, забери Донбасс домой»

    Маргарита Симоньян предложила присоединить регион Украины на форуме в Донецке».

    Видимо сильно у Путина припекает. Решил сменить повестку. Новой волной урапатриотической истерии перебить протестную волну, поднятую делом Навального и дворцовыми разоблачениями. В качестве козла-провокатора, ведущего других на очередную бойню, используется русская патриотка мадам Симонян.

    Пока все это – просто отвлекающий информационный маневр. Однако Путин, если трон под ним совсем зашатается, может и к реальным действиям перейти, активизировать войну против Украины.

    Сделает себе только хуже. Народ по второму кругу телепатриотическое де*ьмо есть не будет. А вот новые санкции за агрессию вполне реальны и могут окончательно добить кризисную экономику.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія санкції війна Путін
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