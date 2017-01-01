Столичний підприємець підозрюється у несплаті 75 млн грн податків

Вирішується питання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі завданих державі збитків

Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру колишньому директору ТОВ «Київпромзбут» в умисному ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. «Як встановлено досудовим розслідуванням, вказаний підприємець шляхом документального оформлення удаваних



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Вирішується питання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі завданих державі збитків

Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру колишньому директору ТОВ «Київпромзбут» в умисному ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Як встановлено досудовим розслідуванням, вказаний підприємець шляхом документального оформлення удаваних операцій по придбанню вугілля, мазуту та бітуму, які фактично не поставлялися, безпідставно сформував податковий кредит підприємства, що дозволило ухилитися від сплати податків на загальну суму майже 75 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

Дії колишнього директора кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах) КК України.

На даний час досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі завданих державі збитків.