Столиця Латвії введе податок для туристів



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Кошти витратять на фінансування розвитку Риги та популяризацію міста за кордоном

Кожен готель чи хостел буде зобов’язаний брати за розміщення одного туриста євро за добу

Із 2021 року за перебування в столиці Латвії, Ризі, туристи будуть зобов'язані платити податок.

Комісія Ризької думи з фінансових питань ухвалила проєкт туристичного податку, пише Delfi.

Кожен готель чи хостел буде зобов’язаний брати за розміщення одного туриста євро за добу. Водночас сумарно розмір податку не має перевищувати 10 євро з туриста.

За дітей молодших за 12 років податок не потрібно сплачувати.

Щомісяця власники готелів та іншої нерухомості, де зупиняються туристи, мають звітувати на спеціальному сайті про кількість гостей столиці та перераховувати податки.

Кошти витратять на фінансування розвитку Риги та популяризацію міста за кордоном.

До слова, незабаром Україна відкриє свої маяки для туристів. Таке рішення ухвалено на основі світової практики, адже маяки це не лише навігаційні об’єкти, а й культурна та історична спадщина України.

Крім того, Україна покращила свій рейтинг привабливості в туристичній сфері. «Експерти відзначають, що Україна показала найшвидше зростання в субрегіоні, зробивши це за рахунок трьох параметрів: поліпшення ділового середовища (піднялися з 124 місця на 103-е), підвищення міжнародної відкритості (пішли з 78 місця на 55-е), поліпшення загальної інфраструктури (зросли з 79 місця на 73-е)», – йдеться в повідомленні.

Також у Єгипті відкрили для туристів дві гробниці, яким 3,5 тисячі років.