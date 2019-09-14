Лише один готель в Україні на даний момент має сертифікат енергоефективності



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Понад 160 будівель отримали сертифікати енергоефективності у серпні

Півтисячі будівель України вже отримали сертифікати енергоефективності, серед них - лише один готель. Про це повідомляється на сайті Держенергоефективності.

«Понад 160 будівель отримали сертифікати енергоефективності у серпні. Це у два рази більше, ніж у липні цього року. Загалом, станом на 12 вересня нараховується вже більше 530 будівель, які пройшли сертифікацію», - вказали в агентстві.

Зокрема, сертифікат енергоефективності отримали:

143 громадські будівлі;

137 житлових будинків;

120 навчальних закладів;

103 лікарні;

25 дитячих садочків;

4 підприємства торгівлі;

1 готель.

Зазначається, що попит на сертифікацію будівель зростає щомісяця. Саме завдяки їй визначається клас енергоефективності. Ця інформація може допомогти впровадити заходи із термомодернізації та в результаті зменшити витрати на комунальні рахунки.