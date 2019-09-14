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    Економіка та фінанси

    Лише один готель в Україні на даний момент має сертифікат енергоефективності

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    Лише один готель в Україні на даний момент має сертифікат енергоефективності

    Понад 160 будівель отримали сертифікати енергоефективності у серпні

    Півтисячі будівель України вже отримали сертифікати енергоефективності, серед них - лише один готель. Про це повідомляється на сайті Держенергоефективності.

    «Понад 160 будівель отримали сертифікати енергоефективності у серпні. Це у два рази більше, ніж у липні цього року. Загалом, станом на 12 вересня нараховується вже більше 530 будівель, які пройшли сертифікацію», - вказали в агентстві.

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    Зокрема, сертифікат енергоефективності отримали:

    • 143 громадські будівлі;
    • 137 житлових будинків;
    • 120 навчальних закладів;
    • 103 лікарні;
    • 25 дитячих садочків;
    • 4 підприємства торгівлі;
    • 1 готель.

    Зазначається, що попит на сертифікацію будівель зростає щомісяця. Саме завдяки їй визначається клас енергоефективності. Ця інформація може допомогти впровадити заходи із термомодернізації та в результаті зменшити витрати на комунальні рахунки.

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