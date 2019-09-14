Лише один готель в Україні на даний момент має сертифікат енергоефективності
Понад 160 будівель отримали сертифікати енергоефективності у серпні
Півтисячі будівель України вже отримали сертифікати енергоефективності, серед них - лише один готель. Про це повідомляється на сайті Держенергоефективності.
«Понад 160 будівель отримали сертифікати енергоефективності у серпні. Це у два рази більше, ніж у липні цього року. Загалом, станом на 12 вересня нараховується вже більше 530 будівель, які пройшли сертифікацію», - вказали в агентстві.
Зокрема, сертифікат енергоефективності отримали:
- 143 громадські будівлі;
- 137 житлових будинків;
- 120 навчальних закладів;
- 103 лікарні;
- 25 дитячих садочків;
- 4 підприємства торгівлі;
- 1 готель.
Зазначається, що попит на сертифікацію будівель зростає щомісяця. Саме завдяки їй визначається клас енергоефективності. Ця інформація може допомогти впровадити заходи із термомодернізації та в результаті зменшити витрати на комунальні рахунки.