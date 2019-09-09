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    У Єгипті відкрили для туристів дві гробниці, яким 3,5 тисячі років

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    У Єгипті відкрили для туристів дві гробниці, яким 3,5 тисячі років

    На відновлених стінах гробниць видно яскраві малюнки, в одній також знаходяться статуї похованого, його дружини і священника, що «сидять» рядком

    Єгипетська влада відкрила дві гробниці в Луксорі після закінчення реставраційних робіт. Цим гробницям близько трьох з половиною тисяч років. Про це повідомляє NHK World-Japan.

    Реставраційні роботи проводилися групою реставраторів з Єгипту і США поблизу Долини Царів - місця поховання фараонів.

    На відновлених стінах гробниць видно яскраві малюнки. В одній також знаходяться статуї похованого, його дружини і священника, що «сидять» рядком.

    Єгипетська влада також продемонструвала представникам ЗМІ велику фреску із зображенням фараона і різних божеств, яка проходить реставрацію в храмовому комплексі в популярному туристичному місці Карнак.

    Влада планує відкрити цю фреску для огляду після закінчення реставрації.

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