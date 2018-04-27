Столтенберг заявив про збереження «подвійного підходу» НАТО щодо Росії

Генсек НАТО сказав, що на сьогодні немає ані стану «холодної» війни з Росією, ані стратегічного партнерства

Північноатлантичний альянс у відносинах з Росією продовжить свою політику щодо міцного стримування та оборони у поєднанні з діалогом. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за результатами першої сесії засідання міністрів закордонних справ Альянсу у п'ятницю, 27 квітня, у Брюсселі. «Ми розпочали наше обговорення з Росії та



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Генсек НАТО сказав, що на сьогодні немає ані стану «холодної» війни з Росією, ані стратегічного партнерства

Північноатлантичний альянс у відносинах з Росією продовжить свою політику щодо міцного стримування та оборони у поєднанні з діалогом. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за результатами першої сесії засідання міністрів закордонних справ Альянсу у п'ятницю, 27 квітня, у Брюсселі.

«Ми розпочали наше обговорення з Росії та щодо довгострокових наслідків її зовнішньої і оборонної політики. Ми домовилися, що наша політика подвійного підходу щодо міцного стримування та оборони у поєднанні з діалогом є чинною», - повідомив глава Альянсу.

Характеризуючи актуальну ситуацію щодо відносин НАТО з Росією, Столтенберг відзначив, що на сьогодні немає ані стану «холодної» війни, ані стратегічного партнерства.

«Це є щось нове», - заявив генсек.

Він повідомив, що Альянс продовжить підготовку до проведення засідання Ради НАТО-РФ.

Також Столтенберг зазначив, що обговорив із новопризначеним держсекретарем США Майком Помпео політику НАТО щодо Росії, де основна увага була сфокусована на протидії гібридним загрозам.

Нагадаємо, 27 квітня у Брюсселі почалися переговори міністрів закордонних справ країн НАТО, головною темою яких стало загострення відносин з Росією. Також на зустрічі планується обговорити прагнення України вступити до Альянсу.

Джерело: Укрінформ