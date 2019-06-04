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    Столтенберг зустрівся із Зеленським в Брюсселі

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    <span>Генсек НАТО зустрів українську делегацію на вході в штаб-квартиру організації</span> - Столтенберг зустрівся із Зеленським в Брюсселі
    Генсек НАТО зустрів українську делегацію на вході в штаб-квартиру організації

    Очікується, що після переговорів Зеленський і Столтенберг дадуть прес-конференцію

    У Брюсселі у вівторок, 4 червня, пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

    Генсек альянсу зустрів українську делегацію на вході в штаб-квартиру організації.

    Зеленський і Столтенберг йшли разом, жваво спілкуючись. Високі представники пройшли до VIP-corner, де позували для офіційних фотографій, потискаючи один одному руки. При цьому вони продовжували спілкування, посміхаючись один одному.

    Після цього Зеленський і Столтенберг провели переговори.

    Після переговорів вони дають спільну прес-конференцію, після закінчення якої глава української держави візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів.

    Зеленського супроводжують заступник глави Адміністрації президента Вадим Пристайко і віце-прем'єр міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його главою держави.

    У перший день візиту Зеленського заплановані чотири важливі зустрічі.

    П’ятий президент України Петро Порошенко напередодні візиту глави держави Володимира Зеленського до Брюсселю побажав йому успіхів у збереженні попередніх напрацювань української влади.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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