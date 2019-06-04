Столтенберг зустрівся із Зеленським в Брюсселі
Очікується, що після переговорів Зеленський і Столтенберг дадуть прес-конференцію
У Брюсселі у вівторок, 4 червня, пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Генсек альянсу зустрів українську делегацію на вході в штаб-квартиру організації.
Зеленський і Столтенберг йшли разом, жваво спілкуючись. Високі представники пройшли до VIP-corner, де позували для офіційних фотографій, потискаючи один одному руки. При цьому вони продовжували спілкування, посміхаючись один одному.
Після цього Зеленський і Столтенберг провели переговори.
Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири @NATO. pic.twitter.com/dxswwbaRoC— APU (@APUkraine) 4 июня 2019 г.
Після переговорів вони дають спільну прес-конференцію, після закінчення якої глава української держави візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів.
Зеленського супроводжують заступник глави Адміністрації президента Вадим Пристайко і віце-прем'єр міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його главою держави.
У перший день візиту Зеленського заплановані чотири важливі зустрічі.
П’ятий президент України Петро Порошенко напередодні візиту глави держави Володимира Зеленського до Брюсселю побажав йому успіхів у збереженні попередніх напрацювань української влади.
Джерело: Інтерфакс-Україна