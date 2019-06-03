Порошенко звернувся до Зеленського напередодні його першого візиту до Брюсселю



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Як підкреслив Порошенко, Зеленський повинен підтвердити чіткий план щодо вступу України в НАТО і Євросоюз

«Для всієї України важливо, щоби окрім символів і розмов, ми побачили чіткий зміст», - заявив Порошенко

П’ятий президент України Петро Порошенко напередодні візиту глави держави Володимира Зеленського до Брюсселю побажав йому успіхів у збереженні попередніх напрацювань української влади.

Про це говориться на його сторінці у соцмережі Facebook.

«Завтра відбудеться дуже важлива і символічна подія – перший візит новообраного президента до столиці Європейського Союзу – Брюсселю. Для всієї України важливо, щоби окрім символів і розмов, ми побачили чіткий зміст. Бо в Януковича теж було багато розмов про євроінтеграцію в той час, коли Україну насправді намагалися повернути в Російську імперію», - зауважив Порошенко.

Він зазначив, що йдеться про те, «щоби зберегти наші напрацювання: чотири союзи України та ЄС – енергетичний, цифровий, митний, а головне – підтвердити чіткий план щодо вступу України в НАТО і Євросоюз».

«Бо членство в НАТО – це є безпека для країни і для громадянина, це є мир на умовах України. А членство в ЄС – це дотримання прав людини і добробут кожного українця», - підкреслив Порошенко.

«Завтра важливий день. Тож я бажаю успіху і Україні, і її президенту», - додав колишній глава держави.

Нагадаємо, 4-5 червня відбудеться робочий візит президента України Володимира Зеленського до інституцій Європейського союзу та НАТО у Брюсселі.

Заплановані зустрічі Зеленського з президентом Європейської ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також іншими високопосадовцями європейських та євроатлантичних структур.