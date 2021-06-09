Страшна трагедія: на Херсонщині в ДТП загинула родина (фото, відео)

ДТП сталася поблизу села Цукури Каховського району

Увечері 8 червня на автодорозі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ зіткнулася вантажівка з позашляховиком. У результаті загинули чоловік із дружиною та їхня шестирічна донька. Ще одна дитина у вкрай тяжкому стані перебуває у лікарні. Про трагедію повідомила поліція Херсонської області.

ДТП сталася поблизу села Цукури Каховського району.

«На місці пригоди ми встановили, що водій позашляховика «AUDI Q7» не надав переваги у русі вантажівці та виїхав на перехрестя. Між транспортними засобами сталося зіткнення. У результаті автопригоди водій, його 42-річна дружина та 6-річна донька загинули на місці. У позашляховику також була ще одна донька подружжя. Їй 16 років. Наразі дівчина перебуває у непритомному стані з тяжкими травмами у центральній лікарні м. Нова Каховка. Родина приїхала на Херсонщину з Кіровоградської області», – розповів заступник начальника поліції Херсонщини Микола Вербицький.

За фактом ДТП з тяжкими наслідками поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, через яке загинули кілька осіб.

Наразі поліція проводить розслідування та розшукує свідків події.

Додамо, що 8 червня, на вул. Йорданській, 18Б в Оболонському районі Києві чоловік влаштував погром у приміщенні кафе та розтрощив вікна у припаркованих поруч автомобілях.

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