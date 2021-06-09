Хамство на дорозі. Голова комітету Громадської ради при КМДА потрапив у скандал

Тарас Білінський автомобілем навмисно заблокував рух трамвая

Голова комітету Громадської Ради при Київській міській держадміністрації з питань децентралізації,самоврядування та агломерації Тарас Білінський потрапив у скандал.

У вівторок, 8 червня, вранці на вулиці Глибочицькій у Києві він не давав проїхати трамваю, заблокувавши рух колією.

При цьому Білінський опублікував у соцмережі гнівний допис, звинувачуючи водія трамвая в тому, що той ніби свідомо провокував його на ДТП.

Крім того, Білінський звернувся до Департаменту транспортної інфраструктури КМДА із прохання розібратися в даній ситуації та покарати водія трамвая.

Скріншот з допису Білінського у Facebook

«Київ оперативний» опублікував відео конфлікту.

Ця ситуація викликала хвилю обурення в соцмережі.

Після цього сьогодні, 9 червня, вранці Білінський вибачився за свою поведінку, визнавши, що був неправий. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Скріншот із допису Тараса Білінського у Facebook 9 червня

Як повідомлялося, 26 травня на вул. Коперника в Києві трамвай зійшов з рейок. Аварія трапилася поблизу із кінотеатром «Київська Русь». Через це рух трамваїв було заблоковано.