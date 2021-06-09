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    Хамство на дорозі. Голова комітету Громадської ради при КМДА потрапив у скандал

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    Водій автівки перекрив рух трамвая - Хамство на дорозі. Голова комітету Громадської ради при КМДА потрапив у скандал
    Водій автівки перекрив рух трамвая
    Фото: скріншот з відео

    Тарас Білінський автомобілем навмисно заблокував рух трамвая

    Голова комітету Громадської Ради при Київській міській держадміністрації з питань децентралізації,самоврядування та агломерації Тарас Білінський потрапив у скандал.

    У вівторок, 8 червня, вранці на вулиці Глибочицькій у Києві він не давав проїхати трамваю, заблокувавши рух колією.

    При цьому Білінський опублікував у соцмережі гнівний допис, звинувачуючи водія трамвая в тому, що той ніби свідомо провокував його на ДТП.

    Крім того, Білінський звернувся до Департаменту транспортної інфраструктури КМДА із прохання розібратися в даній ситуації та покарати водія трамвая.

    Скріншот з допису Білінського у Facebook
    Скріншот з допису Білінського у Facebook

    «Київ оперативний» опублікував відео конфлікту.

    Ця ситуація викликала хвилю обурення в соцмережі.

    Після цього сьогодні, 9 червня, вранці Білінський вибачився за свою поведінку, визнавши, що був неправий. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    Скріншот із допису Тараса Білінського у Facebook 9 червня
    Скріншот із допису Тараса Білінського у Facebook 9 червня

    Як повідомлялося, 26 травня на вул. Коперника в Києві трамвай зійшов з рейок. Аварія трапилася поблизу із кінотеатром «Київська Русь». Через це рух трамваїв було заблоковано.

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт скандал КМДА
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    Хамство на дорозі. Голова комітету Громадської ради при КМДА потрапив у скандал